https://ria.ru/20210211/parkovka-1596948249.html
Парковка в Москве будет бесплатной 22 и 23 февраля
Парковка в Москве будет бесплатной 22 и 23 февраля
Парковка в Москве 22 февраля и в День защитника Отечества 23 февраля будет бесплатной, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T11:07
2021-02-11T11:07
2021-02-11T11:10
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Парковка в Москве 22 февраля и в День защитника Отечества 23 февраля будет бесплатной, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.Отмечается, что оплачивать паркинг не придется, в том числе, на улицах, где действует повышенный тариф – 380 рублей в час в дневное время и 200 рублей в час в ночное. Платными останутся только парковки со шлагбаумом.
https://realty.ria.ru/20210206/parkovka-1596196412.html
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