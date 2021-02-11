https://ria.ru/20210211/parkovka-1596948249.html

Парковка в Москве будет бесплатной 22 и 23 февраля

Парковка в Москве будет бесплатной 22 и 23 февраля

Парковка в Москве 22 февраля и в День защитника Отечества 23 февраля будет бесплатной, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T11:07

2021-02-11T11:07

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общество

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Парковка в Москве 22 февраля и в День защитника Отечества 23 февраля будет бесплатной, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.Отмечается, что оплачивать паркинг не придется, в том числе, на улицах, где действует повышенный тариф – 380 рублей в час в дневное время и 200 рублей в час в ночное. Платными останутся только парковки со шлагбаумом.

https://realty.ria.ru/20210206/parkovka-1596196412.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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