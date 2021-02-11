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Парковка в Москве будет бесплатной 22 и 23 февраля
Парковка в Москве будет бесплатной 22 и 23 февраля
Парковка в Москве 22 февраля и в День защитника Отечества 23 февраля будет бесплатной, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T11:07
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общество
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Парковка в Москве 22 февраля и в День защитника Отечества 23 февраля будет бесплатной, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.Отмечается, что оплачивать паркинг не придется, в том числе, на улицах, где действует повышенный тариф – 380 рублей в час в дневное время и 200 рублей в час в ночное. Платными останутся только парковки со шлагбаумом.
https://realty.ria.ru/20210206/parkovka-1596196412.html
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москва, общество

Парковка в Москве будет бесплатной 22 и 23 февраля

11:07 11.02.2021 (обновлено: 11:10 11.02.2021)
 
© РИА Новости / Григорий СысоевПарковка в центре Москвы
Парковка в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Парковка в Москве 22 февраля и в День защитника Отечества 23 февраля будет бесплатной, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.
Отмечается, что оплачивать паркинг не придется, в том числе, на улицах, где действует повышенный тариф – 380 рублей в час в дневное время и 200 рублей в час в ночное. Платными останутся только парковки со шлагбаумом.
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"22 и 23 февраля парковка в Москве будет бесплатной. В воскресенье, 21 февраля, уличные парковки будут работать в обычном режиме — все бесплатные, кроме тех, где действует повышенный тариф. В праздничные дни будьте внимательны, оставляйте машины только в разрешенных местах и соблюдайте правила дорожного движения", — цитируют в сообщении главу транспортного комплекса Максима Ликсутова.
 
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