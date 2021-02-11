https://ria.ru/20210211/koronavirus-1596990293.html

Южноафриканский штамм коронавируса выявили в 19 странах Европы

Южноафриканский штамм коронавируса выявили в 19 странах Европы

Южноафриканский штамм COVID-19 выявлен в 19 странах европейского региона, уже есть случаи массового заболевания, заявила эксперт европейского отделения... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T14:55

2021-02-11T14:55

2021-02-11T14:55

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

воз

европа

в мире

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ЖЕНЕВА, 11 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Южноафриканский штамм COVID-19 выявлен в 19 странах европейского региона, уже есть случаи массового заболевания, заявила эксперт европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кэтрин Смолвуд."По данным на вчера, B.1.351 (южноафриканский штамм коронавируса - Прим. ред.) был выявлен в 19 странах европейского региона. До сих пор многие страны сообщают об этом варианте в связи с международными путешествиями. Однако в ряде случаев были сообщения о росте количества вспышек... в общинах", - сказала она на брифинге.По ее словам, озабоченность ВОЗ вызывает также британский штамм, который уже распространился почти в половине стран региона. И этот вариант, добавила Смолвуд, распространяется быстрее, в частности в странах Западной Европы.

https://ria.ru/20201226/shtamm-1591027675.html

европа

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коронавирус covid-19, воз, европа, в мире