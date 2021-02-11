Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210211/koronavirus-1596990293.html
Южноафриканский штамм коронавируса выявили в 19 странах Европы
Южноафриканский штамм коронавируса выявили в 19 странах Европы
Южноафриканский штамм COVID-19 выявлен в 19 странах европейского региона, уже есть случаи массового заболевания, заявила эксперт европейского отделения... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T14:55
2021-02-11T14:55
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
воз
европа
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570199349_0:0:2995:1685_1920x0_80_0_0_c73078c55defc0fc77dbcbd2038953cf.jpg
ЖЕНЕВА, 11 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Южноафриканский штамм COVID-19 выявлен в 19 странах европейского региона, уже есть случаи массового заболевания, заявила эксперт европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кэтрин Смолвуд."По данным на вчера, B.1.351 (южноафриканский штамм коронавируса - Прим. ред.) был выявлен в 19 странах европейского региона. До сих пор многие страны сообщают об этом варианте в связи с международными путешествиями. Однако в ряде случаев были сообщения о росте количества вспышек... в общинах", - сказала она на брифинге.По ее словам, озабоченность ВОЗ вызывает также британский штамм, который уже распространился почти в половине стран региона. И этот вариант, добавила Смолвуд, распространяется быстрее, в частности в странах Западной Европы.
https://ria.ru/20201226/shtamm-1591027675.html
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570199349_208:0:2920:2034_1920x0_80_0_0_322550ad0f202ba4511b213fb3721143.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, воз, европа, в мире

Южноафриканский штамм коронавируса выявили в 19 странах Европы

14:55 11.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудник клиники "Чайка" в защитном костюме
Сотрудник клиники Чайка в защитном костюме - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 11 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Южноафриканский штамм COVID-19 выявлен в 19 странах европейского региона, уже есть случаи массового заболевания, заявила эксперт европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кэтрин Смолвуд.
"По данным на вчера, B.1.351 (южноафриканский штамм коронавируса - Прим. ред.) был выявлен в 19 странах европейского региона. До сих пор многие страны сообщают об этом варианте в связи с международными путешествиями. Однако в ряде случаев были сообщения о росте количества вспышек... в общинах", - сказала она на брифинге.
Медики в коронавирусном отделении больницы в Великобритании - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
26 декабря 2020, 10:57Распространение коронавируса
Врач назвал главную опасность нового штамма коронавируса
По ее словам, озабоченность ВОЗ вызывает также британский штамм, который уже распространился почти в половине стран региона. И этот вариант, добавила Смолвуд, распространяется быстрее, в частности в странах Западной Европы.
"Мы должны крайне внимательно отслеживать все варианты. Потому что, как только вариант станет преобладающим, он может повлиять на кривую заболеваемости", - отметила эксперт.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗЕвропаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:20Иммунолог предостерег от бездумного применения антибиотиков при COVID-19
05:41Дело против чиновника о смерти из-за бродячих собак впервые дошло до суда
05:04Эксперт оценила, сколько частные лаборатории заработали за пандемию
04:55Ученые раскрыли тайну морской раковины возрастом в 18 тысяч лет
04:54Убивавшая собак в Приморье тигрица обосновалась в нацпарке
04:35Раскрыты детали истории с подменой младенцев на куклы в Ставрополье
04:33Путин не собирается выступать на Мюнхенской конференции
04:16Онищенко объяснил, зачем в России сделали три вакцины от COVID-19
04:13Врач призвал россиян перетерпеть насморк
04:05Инфекционист Тимаков заявил о риске новой волны COVID-19
03:34Врач рассказал, как начать заниматься спортом после удаленки
03:31У Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 4,7
03:26Флористы рассказали, на какие цветы стоит обратить внимание 14 февраля
03:20"Роскосмос" отправит на МКС "Прогресс" для отсоединения старого модуля
03:17Главный кардиолог Минздрава назвал идеальное артериальное давление
03:14Источник сообщил о строительстве еще трех тяжелых беспилотников "Охотник"
03:07Число погибших в техасском ДТП возросло до шести
02:56Льготные билеты "Аэрофлота" для жителей ДФО теперь можно купить онлайн
02:33Актер Епифанцев ввязался в драку в баре в Петербурге
02:12Юрист дал совет, как опознать поддельную квитанцию за "коммуналку"
Лента новостейМолния