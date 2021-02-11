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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210211/koronavirus-1596947146.html
В России за сутки умерли 553 пациента с COVID-19
В России за сутки умерли 553 пациента с COVID-19
За сутки в России подтверждены 553 смерти пациентов с COVID-19, 61 из них в Москве, за все время - 78 687, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T11:02
2021-02-11T11:02
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 553 смерти пациентов с COVID-19, 61 из них в Москве, за все время - 78 687, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждены 553 смерти... За весь период по России умерло 78 687 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве зафиксирована 61 смерть, Санкт-Петербурге - 61, Подмосковье - 34. Общее число смертей с коронавирусом в столице выросло до 14 160.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), общество

В России за сутки умерли 553 пациента с COVID-19

11:02 11.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений БиятовАвтомобиль скорой медицинской помощи у городской клинической больницы №40 в Коммунарке
Автомобиль скорой медицинской помощи у городской клинической больницы №40 в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 553 смерти пациентов с COVID-19, 61 из них в Москве, за все время - 78 687, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждены 553 смерти... За весь период по России умерло 78 687 человек", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве зафиксирована 61 смерть, Санкт-Петербурге - 61, Подмосковье - 34. Общее число смертей с коронавирусом в столице выросло до 14 160.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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