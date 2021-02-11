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Рэперу Гнойному сократили срок ареста до суток
Рэперу Гнойному сократили срок ареста до суток
Рэперу Вячеславу Машнову (Слава КПСС, Гнойный), который получил семь суток ареста за матерщину на Невском проспекте, суд снизил наказание до одних суток,... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T13:17
2021-02-11T13:49
гнойный (вячеслав машнов)
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев - РИА Новости. Рэперу Вячеславу Машнову (Слава КПСС, Гнойный), который получил семь суток ареста за матерщину на Невском проспекте, суд снизил наказание до одних суток, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга."Санкт-Петербургский городской суд изменил постановление Куйбышевского районного суда в отношении Вячеслава Машнова. Срок наказания снижен до 1 суток", - говорится в релизе.Ранее сообщалось, что музыкант подал апелляцию на решение Куйбышевского суда, который по статье о мелком хулиганстве накануне назначил ему семь суток административного ареста с зачтением двух часов, поверенных в отделении полиции, когда на рэпера составляли протокол.Из протокола следует, что в ночь на 3 февраля, проходя по Невскому проспекту, Машнов выкрикивал выражения, "содержащие в себе название половых органов, при этом публично выражался грубой нецензурной бранью в адрес неопределенного круга лиц".
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гнойный (вячеслав машнов), санкт-петербург, происшествия

Рэперу Гнойному сократили срок ареста до суток

13:17 11.02.2021 (обновлено: 13:49 11.02.2021)
 
© Фото : Саша ДискотекаСлава КПСС Карелин
Слава КПСС Карелин - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© Фото : Саша Дискотека
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев - РИА Новости. Рэперу Вячеславу Машнову (Слава КПСС, Гнойный), который получил семь суток ареста за матерщину на Невском проспекте, суд снизил наказание до одних суток, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
"Санкт-Петербургский городской суд изменил постановление Куйбышевского районного суда в отношении Вячеслава Машнова. Срок наказания снижен до 1 суток", - говорится в релизе.
Ранее сообщалось, что музыкант подал апелляцию на решение Куйбышевского суда, который по статье о мелком хулиганстве накануне назначил ему семь суток административного ареста с зачтением двух часов, поверенных в отделении полиции, когда на рэпера составляли протокол.
Из протокола следует, что в ночь на 3 февраля, проходя по Невскому проспекту, Машнов выкрикивал выражения, "содержащие в себе название половых органов, при этом публично выражался грубой нецензурной бранью в адрес неопределенного круга лиц".
Главный редактор Медиазоны Сергей Смирнов в Тверском суде Москвы. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
8 февраля, 19:00
Мосгорсуд сократил срок ареста главреда "Медиазоны" до 15 суток
 
Гнойный (Вячеслав Машнов)Санкт-ПетербургПроисшествия
 
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