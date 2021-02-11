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В Марий Эл два человека погибли в ДТП
В Марий Эл два человека погибли в ДТП
Два человека погибли, еще несколько пострадали в результате столкновения четырех автомобилей в Марий Эл, сообщает региональное управление ГИБДД. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T18:27
2021-02-11T18:27
россия
республика марий эл
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 фев - РИА Новости. Два человека погибли, еще несколько пострадали в результате столкновения четырех автомобилей в Марий Эл, сообщает региональное управление ГИБДД.ДТП произошло 11 февраля около 15.00 в Волжском районе на 77-м километре автодороги "Йошкар-Ола - Зеленодольск".В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На участке автомобильной дороги организовано реверсивное движение.
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россия, республика марий эл, происшествия

В Марий Эл два человека погибли в ДТП

18:27 11.02.2021
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 фев - РИА Новости. Два человека погибли, еще несколько пострадали в результате столкновения четырех автомобилей в Марий Эл, сообщает региональное управление ГИБДД.
ДТП произошло 11 февраля около 15.00 в Волжском районе на 77-м километре автодороги "Йошкар-Ола - Зеленодольск".

"По предварительным данным, водитель Toyota не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомашиной "ГАЗель" с последующим столкновением с автомашиной ВАЗ-2114 и грузовой автомашиной Mercedes. В результате ДТП на месте происшествия скончались два пассажира автомашины Toyota, находившиеся на заднем сиденье и не пристегнутые ремнями безопасности. Количество пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На участке автомобильной дороги организовано реверсивное движение.
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