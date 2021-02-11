https://ria.ru/20210211/dtp-1597095414.html

В Марий Эл два человека погибли в ДТП

В Марий Эл два человека погибли в ДТП

Два человека погибли, еще несколько пострадали в результате столкновения четырех автомобилей в Марий Эл, сообщает региональное управление ГИБДД. РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T18:27

2021-02-11T18:27

2021-02-11T18:27

россия

республика марий эл

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 фев - РИА Новости. Два человека погибли, еще несколько пострадали в результате столкновения четырех автомобилей в Марий Эл, сообщает региональное управление ГИБДД.ДТП произошло 11 февраля около 15.00 в Волжском районе на 77-м километре автодороги "Йошкар-Ола - Зеленодольск".В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На участке автомобильной дороги организовано реверсивное движение.

https://ria.ru/20210206/spravka-1596345666.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика марий эл, происшествия