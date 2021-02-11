В Белоруссии рассказали о расследованиях против членов совета оппозиции
17:09 11.02.2021 (обновлено: 17:38 11.02.2021)
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста пенсионеров "Марш мудрости" в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 11 фев – РИА Новости. Уголовные дела в отношении членов координационного совета оппозиции Белоруссии находятся в активной стадии расследования, "пока еще там много работы", заявил в четверг глава Следственного комитета республики Иван Носкевич.
"Они (уголовные дела – ред.) еще находятся в активной стадии расследования, потому что объем, предмет расследования обширный, много следственных действий, поэтому там нам еще много работы. Плюс связано с различного рода поручениями и назначениями экспертиз", - сказал Носкевич журналистам.
По словам главы СК республики, о судебной перспективе ведомство "в принципе на стадии следствия не говорит". "Когда подойдем к концу расследования, когда будет предъявление обвинения, тогда можно будет вести разговор о каких-то перспективах. Пока еще там много работы", - сказал Носкевич, отвечая на вопрос о перспективах рассмотрения дел в суде.
В декабре 2020 года Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовные дела по фактам создания экстремистского формирования и руководства им, заговора с целью захвата государственной власти неконституционным путем в отношении ряда членов совета оппозиции. До этого в связи с созданием совета Генпрокуратура также возбудила дело по статье "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". В оппозиционном совете утверждали, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции.
Координационной совет был создан по инициативе экс-кандидата на пост президента Светланы Тихановской, которая сейчас проживает в Литве.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с центральных улиц во дворы жилых домов. В настоящее время протестная активность заметно ниже, чем полгода назад.