Лукашенко заявил, что не отдаст Белоруссию на поругание
15:03 11.02.2021 (обновлено: 15:53 11.02.2021)
МИНСК, 11 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не отдаст страну на поругание.
"Я строил эту страну так, как мог, и вы должны понимать: просто так ее на поругание не отдам, буду я во власти или нет", - сказал Лукашенко в четверг в Минске во время Всебелорусского народного собрания.
Шестое Всебелорусское народное собрание начало работу во Дворце республики в Минске. Общая численность участников и приглашенных гостей ВНС составляет 2700 человек: около 2400 делегатов и 300 гостей, в том числе иностранных. Делегаты подведут итоги реализации программы социально-экономического развития Белоруссии на 2016-2020 годы и обсудят основные положения проекта программы социально-экономического развития страны на 2021-2025 годы. Также ожидается, что делегаты обсудят направления общественно-политического развития страны.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.