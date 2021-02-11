https://ria.ru/20210211/belorussiya-1596991788.html

Лукашенко заявил, что не отдаст Белоруссию на поругание

Лукашенко заявил, что не отдаст Белоруссию на поругание

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не отдаст страну на поругание. РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T15:03

2021-02-11T15:03

2021-02-11T15:53

всебелорусское народное собрание

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 11 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не отдаст страну на поругание.Шестое Всебелорусское народное собрание начало работу во Дворце республики в Минске. Общая численность участников и приглашенных гостей ВНС составляет 2700 человек: около 2400 делегатов и 300 гостей, в том числе иностранных. Делегаты подведут итоги реализации программы социально-экономического развития Белоруссии на 2016-2020 годы и обсудят основные положения проекта программы социально-экономического развития страны на 2021-2025 годы. Также ожидается, что делегаты обсудят направления общественно-политического развития страны.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.

https://ria.ru/20210211/moment-1596963191.html

белоруссия

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всебелорусское народное собрание, александр лукашенко, белоруссия, в мире