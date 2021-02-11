https://ria.ru/20210211/atr-1596927652.html

Си Цзиньпин призвал США совместно с Китаем защищать стабильность в АТР

Си Цзиньпин призвал США совместно с Китаем защищать стабильность в АТР

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что США и Китай должны сообща защищать мир и стабильность в... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T07:49

2021-02-11T07:49

2021-02-11T07:50

си цзиньпин

джо байден

пекин

китай

сша

в мире

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ПЕКИН, 11 фев – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что США и Китай должны сообща защищать мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском районе.По заявлению Белого дома, Байден в ходе разговора подчеркнул, что его приоритетами являются "защита безопасности, процветания, здоровья и образа жизни американцев, а также защита свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона".

https://ria.ru/20210209/klyuch-1596571128.html

пекин

китай

сша

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си цзиньпин, джо байден, пекин, китай, сша, в мире