Си Цзиньпин призвал США совместно с Китаем защищать стабильность в АТР
07:49 11.02.2021 (обновлено: 07:50 11.02.2021)
© AP Photo / Roman Pilipey/PoolПредседатель КНР Си Цзиньпин
© AP Photo / Roman Pilipey/Pool
ПЕКИН, 11 фев – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что США и Китай должны сообща защищать мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском районе.
"В условиях абсолютной неопределенности в международной обстановке Китай и США, являясь постоянными членами Совета Безопасности ООН, несут особую ответственность. Стороны должны сообща защищать региональный мир и стабильность в АТР, внести исторический вклад для международного мира и развития", - приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.
По заявлению Белого дома, Байден в ходе разговора подчеркнул, что его приоритетами являются "защита безопасности, процветания, здоровья и образа жизни американцев, а также защита свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона".
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