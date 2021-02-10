https://ria.ru/20210210/zhurnalisty-1596778771.html

Россия продолжит отстаивать в ОБСЕ интересы отечественных журналистов

Россия продолжит отстаивать в ОБСЕ интересы отечественных журналистов

Россия не будет сбавлять обороты в деле отстаивания в ОБСЕ интересов российского журналистского сообщества, заявил в интервью РИА Новости постоянный... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T10:37

2021-02-10T10:37

2021-02-10T10:37

россия

обсе

александр лукашевич

в мире

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ВЕНА, 10 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Россия не будет сбавлять обороты в деле отстаивания в ОБСЕ интересов российского журналистского сообщества, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при этой организации Александр Лукашевич."Мы рассказали госпоже (представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе - ред.) Рибейру и про притеснения российских журналистов в других государствах ОБСЕ, до сих пор считающих себя "образцами демократии". Подчеркнули, что Россия не приемлет практику сегрегации прессы на "правильную" и "неправильную". Она согласилась, что необходимо придерживаться равноудаленного подхода и подтвердила, что защита прессы остается приоритетом ее работы. Надеемся, это не пустые слова. По крайней мере, впечатления от общения с новым представителем остались позитивные. Мы, в свою очередь, также не намерены "сбавлять обороты" в деле отстаивания интересов российского журналистского сообщества", - сказал постпред.Он добавил, что в фокусе пристального внимания российских дипломатов также находятся процессы, связанные с усиливающейся цензурой глобального информационного пространства и сетевых ресурсов со стороны американских цифровых платформ, прежде всего Facebook, Twitter и Google."Их откровенный произвол в отношении российских и русскоязычных СМИ по-прежнему вызывает глубокое беспокойство, особенно в свете массовых блокировок и удаления российского контента в последние месяцы. Можно сказать, такие действия Big Tech приобрели системный характер и представляют собой грубую цензуру. В этой связи мы держим ОБСЕ "в тонусе" по этим сюжетам", - заключил постпред.

https://ria.ru/20210210/smi-1596776357.html

https://ria.ru/20210130/estoniya-1595314706.html

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россия, обсе, александр лукашевич, в мире