Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210210/zhurnalisty-1596778771.html
Россия продолжит отстаивать в ОБСЕ интересы отечественных журналистов
Россия продолжит отстаивать в ОБСЕ интересы отечественных журналистов
Россия не будет сбавлять обороты в деле отстаивания в ОБСЕ интересов российского журналистского сообщества, заявил в интервью РИА Новости постоянный... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T10:37
2021-02-10T10:37
россия
обсе
александр лукашевич
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596699507_0:145:3135:1908_1920x0_80_0_0_9b7379aabacd569bb6a62ef4a704d4d4.jpg
ВЕНА, 10 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Россия не будет сбавлять обороты в деле отстаивания в ОБСЕ интересов российского журналистского сообщества, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при этой организации Александр Лукашевич."Мы рассказали госпоже (представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе - ред.) Рибейру и про притеснения российских журналистов в других государствах ОБСЕ, до сих пор считающих себя "образцами демократии". Подчеркнули, что Россия не приемлет практику сегрегации прессы на "правильную" и "неправильную". Она согласилась, что необходимо придерживаться равноудаленного подхода и подтвердила, что защита прессы остается приоритетом ее работы. Надеемся, это не пустые слова. По крайней мере, впечатления от общения с новым представителем остались позитивные. Мы, в свою очередь, также не намерены "сбавлять обороты" в деле отстаивания интересов российского журналистского сообщества", - сказал постпред.Он добавил, что в фокусе пристального внимания российских дипломатов также находятся процессы, связанные с усиливающейся цензурой глобального информационного пространства и сетевых ресурсов со стороны американских цифровых платформ, прежде всего Facebook, Twitter и Google."Их откровенный произвол в отношении российских и русскоязычных СМИ по-прежнему вызывает глубокое беспокойство, особенно в свете массовых блокировок и удаления российского контента в последние месяцы. Можно сказать, такие действия Big Tech приобрели системный характер и представляют собой грубую цензуру. В этой связи мы держим ОБСЕ "в тонусе" по этим сюжетам", - заключил постпред.
https://ria.ru/20210210/smi-1596776357.html
https://ria.ru/20210130/estoniya-1595314706.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596699507_404:0:3135:2048_1920x0_80_0_0_70e9b4611e7636de48bff1ea9caf0c3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, обсе, александр лукашевич, в мире

Россия продолжит отстаивать в ОБСЕ интересы отечественных журналистов

10:37 10.02.2021
 
© AP Photo / Ronald ZakВход и логотип Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) во дворце Хофбург в Вене
Вход и логотип Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) во дворце Хофбург в Вене - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© AP Photo / Ronald Zak
Читать ria.ru в
ВЕНА, 10 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Россия не будет сбавлять обороты в деле отстаивания в ОБСЕ интересов российского журналистского сообщества, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при этой организации Александр Лукашевич.
"Мы рассказали госпоже (представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе - ред.) Рибейру и про притеснения российских журналистов в других государствах ОБСЕ, до сих пор считающих себя "образцами демократии". Подчеркнули, что Россия не приемлет практику сегрегации прессы на "правильную" и "неправильную". Она согласилась, что необходимо придерживаться равноудаленного подхода и подтвердила, что защита прессы остается приоритетом ее работы. Надеемся, это не пустые слова. По крайней мере, впечатления от общения с новым представителем остались позитивные. Мы, в свою очередь, также не намерены "сбавлять обороты" в деле отстаивания интересов российского журналистского сообщества", - сказал постпред.
Рига - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
10:25Медиавойны
Россия призвала ОБСЕ дать оценку шагам стран Прибалтики против СМИ
Он добавил, что в фокусе пристального внимания российских дипломатов также находятся процессы, связанные с усиливающейся цензурой глобального информационного пространства и сетевых ресурсов со стороны американских цифровых платформ, прежде всего Facebook, Twitter и Google.
"Их откровенный произвол в отношении российских и русскоязычных СМИ по-прежнему вызывает глубокое беспокойство, особенно в свете массовых блокировок и удаления российского контента в последние месяцы. Можно сказать, такие действия Big Tech приобрели системный характер и представляют собой грубую цензуру. В этой связи мы держим ОБСЕ "в тонусе" по этим сюжетам", - заключил постпред.
Вид на исторический центр Таллина - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
30 января, 21:37
Эстонский журналист объяснил, почему детям не нужно учить русский язык
 
РоссияОБСЕАлександр ЛукашевичВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:53Бутина призвала защищать права незаконно задержанных на Украине крымчан
14:52"Я не кот". Адвокат не смог снять фильтр в Zoom на совещании с судьей
14:48В Москве водитель сбил двух пешеходов
14:47Мосприрода рассказала, как помогают животным пережить морозы
14:46Мурашко рассказал о вакцинации от COVID-19 в регионах
14:44Путин прокомментировал публикацию Lancet о вакцине "Спутник V"
14:42Мурашко рассказал о модернизации первичного звена здравоохранения
14:40Путин поручил эффективно использовать средства для здравоохранения
14:34Титов призвал объявить годовой мораторий на демонтаж киосков и ларьков
14:33У летучих мышей и панголинов обнаружили антитела к коронавирусу
14:32Путин призвал анализировать проблемы с зарплатами в регионах
14:31В Мосгордуме оценили просьбу вернуть памятник Дзержинскому
14:31Эксперт призвал прививать детям любовь к чтению через TikTok
14:30В подмосковной больнице подтвердили сбой в подаче кислорода
14:26Суд признал право собственности на Среднеуральский монастырь за епархией
14:22Объявлены номинанты на премию "Сезар"
14:21Студент из США Рид выпил литр водки перед дракой с полицией в Москве
14:21Минобрнауки выяснило размер средней зарплаты пожаловавшейся Путину ученой
14:20Стали известны новые подробности зверств гитлеровцев в Крыму
14:16Путин поручил устранить проблемы с зарплатами бюджетников
Лента новостейМолния