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Путин призвал зачистить огрехи с зарплатами бюджетников
Путин призвал зачистить огрехи с зарплатами бюджетников
Президент РФ Владимир Путин заявил, что огрехи с зарплатами бюджетников в РФ нужно зачистить. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T15:03
2021-02-10T17:30
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что огрехи с зарплатами бюджетников в РФ нужно зачистить."Такие огрехи, о которых мы говорим, сейчас нужно, безусловно, зачистить", - сказал он на совещании с членами правительства.Путин призвал в будущем ничего подобного не допускать."Ведь когда мы говорим о том, что мы дали право руководителям учреждений определять самим списочный состав. Вот там 300 с лишним человек. А может быть и 250. Это директор определяет. И правильно. И пускай так это делают. Он определяет шаг от одной категории работника к другому, сколько они должны получать. И правильно. Там же есть и какие-то общественные организации. И в учреждениях это должно быть понятно и прозрачно", - сказал он.
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россия, владимир путин, общество

Путин призвал зачистить огрехи с зарплатами бюджетников

15:03 10.02.2021 (обновлено: 17:30 10.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по науке и образованию в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по науке и образованию в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что огрехи с зарплатами бюджетников в РФ нужно зачистить.
"Такие огрехи, о которых мы говорим, сейчас нужно, безусловно, зачистить", - сказал он на совещании с членами правительства.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
Вчера, 15:03
Путин призвал совершенствовать методику формирования зарплат бюджетников
Путин призвал в будущем ничего подобного не допускать.
"Ведь когда мы говорим о том, что мы дали право руководителям учреждений определять самим списочный состав. Вот там 300 с лишним человек. А может быть и 250. Это директор определяет. И правильно. И пускай так это делают. Он определяет шаг от одной категории работника к другому, сколько они должны получать. И правильно. Там же есть и какие-то общественные организации. И в учреждениях это должно быть понятно и прозрачно", - сказал он.
 
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