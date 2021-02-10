https://ria.ru/20210210/zarplaty-1596836690.html

Путин призвал зачистить огрехи с зарплатами бюджетников

Путин призвал зачистить огрехи с зарплатами бюджетников

Президент РФ Владимир Путин заявил, что огрехи с зарплатами бюджетников в РФ нужно зачистить. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T15:03

2021-02-10T15:03

2021-02-10T17:30

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что огрехи с зарплатами бюджетников в РФ нужно зачистить."Такие огрехи, о которых мы говорим, сейчас нужно, безусловно, зачистить", - сказал он на совещании с членами правительства.Путин призвал в будущем ничего подобного не допускать."Ведь когда мы говорим о том, что мы дали право руководителям учреждений определять самим списочный состав. Вот там 300 с лишним человек. А может быть и 250. Это директор определяет. И правильно. И пускай так это делают. Он определяет шаг от одной категории работника к другому, сколько они должны получать. И правильно. Там же есть и какие-то общественные организации. И в учреждениях это должно быть понятно и прозрачно", - сказал он.

https://ria.ru/20210210/zarplata-1596836421.html

россия

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россия, владимир путин, общество