https://ria.ru/20210210/vaktsinatsiya-1596757165.html

Посольство в Британии призвало россиян вакцинироваться от коронавируса

Посольство в Британии призвало россиян вакцинироваться от коронавируса

Посольство России в Великобритании не планирует организовывать вакцинацию от коронавируса проживающих в Соединенном Королевстве россиян, так как прививки можно... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T03:10

2021-02-10T03:10

2021-02-10T03:10

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ЛОНДОН, 10 фев - РИА Новости, Денис Ворошилов. Посольство России в Великобритании не планирует организовывать вакцинацию от коронавируса проживающих в Соединенном Королевстве россиян, так как прививки можно получить бесплатно через Национальную систему здравоохранения, сказал посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин.Он рассказал, что один из сотрудников посольства уже приглашен на прививку, и все дипломаты будут вакцинировать она общих основаниях, согласно очереди."Мы как дипломаты, нам тоже предложили здесь, исходя из протокола министерства (британского МИД), идти по общей линии. И я знаю, что сегодня первый наш сотрудник - он возрастной, ему 66 с лишним лет, - получил приглашение вакцинироваться, и он пойдет. В принципе, мы хотим это сделать для всех. В то же время, у нас в Москве, в МИД есть планы направлять вакцины в другие точки, там, где это получится. Пока не знаю, как это все случится, - (вакцины предполагается направлять) для дипломатов. Всем остальным советую идти по линии NHS, что и мы будем делать", - сказал Келин.Вакцинация от коронавируса началась в Британии в первых числах декабря, на данный момент прививку получили более 12,6 миллиона жителей Британии. Сперва вакцины были доступны только людям из категорий группы риска, в первую очередь ее получали пациенты и персонал домов престарелых, пожилые люди старше 80 лет и врачи. С 18 января прививки начали получать те, кто старше 70 лет, и люди, внесенные в категорию особо уязвимых из-за сопутствующих заболеваний. Большая часть тех, кто находится в группе риска и пожилых людей, будет провакцинирована к середине февраля.

https://ria.ru/20210209/tailand-1596711529.html

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коронавирус covid-19, россия, андрей келин, великобритания, москва, вакцинация, в мире