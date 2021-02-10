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Разработчики "Спутника V" согласуют два протокола исследований
Разработчики "Спутника V" согласуют два протокола исследований
Разработчики "Спутника V" согласуют два протокола клинических исследований, в том числе педиатрический, сообщил заместитель директора Центра имени Гамалеи по... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T13:37
2021-02-10T13:37
2021-02-10T13:37
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Разработчики "Спутника V" согласуют два протокола клинических исследований, в том числе педиатрический, сообщил заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов."У нас планируется еще два протокола клинических исследований - это совместно с центром Герцена онкологического Минздрава РФ... В основном это будут пациенты в стадии ремиссии, которые прошли химиорадиотерапию... Этот протокол планируется начать в ближайшее время", - сообщил Логунов в рамках круглого стола "Вакцинация от COVID-19 - эффективный барьер вызовам пандемии", организованном Мосгордумой.Кроме того, он отметил, что, как и все остальные вакцины в мире, по требованию ВОЗ, "Спутник V" должен иметь педиатрический протокол."Это самая деликатная часть исследования, поэтому в ближайшее время согласуем педиатрический протокол с ведущими медиками страны", - добавил он.
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РИА Новости
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