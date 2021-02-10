https://ria.ru/20210210/vaktsina-1596753980.html

Express заявила об угрозе раскола в ЕС из-за российской вакцины

Express заявила об угрозе раскола в ЕС из-за российской вакцины

Италия "пригрозила" одобрить к применению российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" на фоне растущего возмущения затормозившейся вакцинацией в Евросоюзе,... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T01:25

2021-02-10T01:25

2021-02-10T01:25

распространение коронавируса

тим макналти

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

себастьян курц

лацио

astrazeneca

евросоюз

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Италия "пригрозила" одобрить к применению российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" на фоне растущего возмущения затормозившейся вакцинацией в Евросоюзе, пишет в статье для газеты Express журналист Тим Макналти.По его мнению, решение Рима использовать российский препарат "угрожает расколоть ЕС". Автор материла напомнил о словах асессора (областного министра) здравоохранения Лацио Алессио Д'Амато о том, что "Спутник V" может стать средством, которое ускорит программу вакцинации в стране. Он добавил, что Италия может быстро получить альтернативную вакцину, "сократив время на бюрократические процедуры" на фоне борьбы ЕС за обеспечение адекватных поставок.Макналти подчеркнул, что Евросоюз испытывает трудности с масштабной вакцинацией от коронавируса из-за проблем с поставками препаратов от компаний AstraZeneca и Pfizer.Публицист также отметил, что канцлер Австрии Себастьян Курц выразил заинтересованность в "Спутнике V", поскольку страны-члены ЕС не справляются с тем, чтобы ускорить процесс по внедрению вакцин. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что немецкая сторона открыта к использованию российского препарата.В январе Меркель заявила, что предложила России содействие в регистрации "Спутника V" в Евросоюзе. По ее словам, Германия готова к сотрудничеству, но для применения в Евросоюзе российская вакцина должна получить разрешение Европейского агентства по лекарственным препаратам. При этом один из членов ЕС — Венгрия — самостоятельно закупает "Спутник V", такой же подход сейчас обсуждают в Чехии.На прошлой неделе авторитетное научное издание Lancet опубликовало работу с итогами третьей стадии испытаний "Спутника V" на добровольцах. Исследования подтвердили высокую безопасность российской вакцины и эффективность на уровне 91,6 процента.Применение вакцины "Спутник V" ранее было одобрено в 21 стране: России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа и Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане и Мьянме.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20210209/vaktsina-1596631281.html

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тим макналти, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, себастьян курц, лацио, astrazeneca , евросоюз, ангела меркель, рим, чехия, италия, в мире