Express заявила об угрозе раскола в ЕС из-за российской вакцины
© РИА Новости / Правительство Буэнос-Айреса / Перейти в фотобанкРоссийская вакцина от коронавируса "Sputnik V" ("Гам-КОВИД-Вак") в Буэнос-Айресе
По его мнению, решение Рима использовать российский препарат "угрожает расколоть ЕС". Автор материла напомнил о словах асессора (областного министра) здравоохранения Лацио Алессио Д'Амато о том, что "Спутник V" может стать средством, которое ускорит программу вакцинации в стране. Он добавил, что Италия может быстро получить альтернативную вакцину, "сократив время на бюрократические процедуры" на фоне борьбы ЕС за обеспечение адекватных поставок.
Макналти подчеркнул, что Евросоюз испытывает трудности с масштабной вакцинацией от коронавируса из-за проблем с поставками препаратов от компаний AstraZeneca и Pfizer.
Публицист также отметил, что канцлер Австрии Себастьян Курц выразил заинтересованность в "Спутнике V", поскольку страны-члены ЕС не справляются с тем, чтобы ускорить процесс по внедрению вакцин. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что немецкая сторона открыта к использованию российского препарата.
В январе Меркель заявила, что предложила России содействие в регистрации "Спутника V" в Евросоюзе. По ее словам, Германия готова к сотрудничеству, но для применения в Евросоюзе российская вакцина должна получить разрешение Европейского агентства по лекарственным препаратам. При этом один из членов ЕС — Венгрия — самостоятельно закупает "Спутник V", такой же подход сейчас обсуждают в Чехии.
На прошлой неделе авторитетное научное издание Lancet опубликовало работу с итогами третьей стадии испытаний "Спутника V" на добровольцах. Исследования подтвердили высокую безопасность российской вакцины и эффективность на уровне 91,6 процента.
Применение вакцины "Спутник V" ранее было одобрено в 21 стране: России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа и Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане и Мьянме.
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