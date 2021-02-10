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В Госдуме прокомментировали сообщения о помощи Великобритании Украине
В Госдуме прокомментировали сообщения о помощи Великобритании Украине
Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал сообщения о том, что Великобритания окажет финансовую помощь Киеву для строительства военно-морских баз,... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T12:34
2021-02-10T12:37
денис шмыгаль
руслан бальбек
киев
украина
в мире
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал сообщения о том, что Великобритания окажет финансовую помощь Киеву для строительства военно-морских баз, отметив, что Украина уже привыкла не отдавать кредиты.Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Великобритания окажет Киеву финансовую помощь для строительства военно-морских баз на Черном и Азовском морях."Украина из кожи вон лезет, чтобы показать себя значимой морской державой и перейти из "шестерки" в более серьёзного игрока. Именно поэтому, невзирая на экономические трудности и на, скажем прямо, отсутствие угроз со стороны России в отношении своих границ, Киев решился на перевооружение флота. Впрочем, Украина уже привыкла не отдавать кредиты или надеется, что их простят", - сказал Бальбек РИА Новости.Депутат отметил, что "пройдёт ли такой номер с Британией - не факт: как бы строительство этих баз и кораблей не остановилось в начале "великого пути"."Впрочем, не буду отрицать, что в случае постройки, как хотят в Киеве, восьми ракетных катеров и военно-морских баз на черноморском и азовском побережье Украины это будет представлять угрозу для Крымского полуострова, в первую очередь из-за неадекватного и агрессивного правительства в Киеве", - заключил он.Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении в Раде в октябре 2020 года заявил, что в стране начинается строительство двух военно-морских баз "для защиты Черноморского региона". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявления о создании Киевом двух военных баз на Черном море будут проанализированы, это может иметь негативные последствия для атмосферы в Черноморском регионе.
https://ria.ru/20210112/krym-1592788361.html
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денис шмыгаль, руслан бальбек, киев, украина, в мире

В Госдуме прокомментировали сообщения о помощи Великобритании Украине

12:34 10.02.2021 (обновлено: 12:37 10.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРуслан Бальбек
Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал сообщения о том, что Великобритания окажет финансовую помощь Киеву для строительства военно-морских баз, отметив, что Украина уже привыкла не отдавать кредиты.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Великобритания окажет Киеву финансовую помощь для строительства военно-морских баз на Черном и Азовском морях.
"Украина из кожи вон лезет, чтобы показать себя значимой морской державой и перейти из "шестерки" в более серьёзного игрока. Именно поэтому, невзирая на экономические трудности и на, скажем прямо, отсутствие угроз со стороны России в отношении своих границ, Киев решился на перевооружение флота. Впрочем, Украина уже привыкла не отдавать кредиты или надеется, что их простят", - сказал Бальбек РИА Новости.
Депутат отметил, что "пройдёт ли такой номер с Британией - не факт: как бы строительство этих баз и кораблей не остановилось в начале "великого пути".
"Впрочем, не буду отрицать, что в случае постройки, как хотят в Киеве, восьми ракетных катеров и военно-морских баз на черноморском и азовском побережье Украины это будет представлять угрозу для Крымского полуострова, в первую очередь из-за неадекватного и агрессивного правительства в Киеве", - заключил он.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении в Раде в октябре 2020 года заявил, что в стране начинается строительство двух военно-морских баз "для защиты Черноморского региона". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявления о создании Киевом двух военных баз на Черном море будут проанализированы, это может иметь негативные последствия для атмосферы в Черноморском регионе.
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
12 января, 21:49
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Денис ШмыгальРуслан БальбекКиевУкраинаВ мире
 
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