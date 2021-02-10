https://ria.ru/20210210/ukraina-1596801511.html

В Госдуме прокомментировали сообщения о помощи Великобритании Украине

В Госдуме прокомментировали сообщения о помощи Великобритании Украине

Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал сообщения о том, что Великобритания окажет финансовую помощь Киеву для строительства военно-морских баз,... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T12:34

2021-02-10T12:34

2021-02-10T12:37

денис шмыгаль

руслан бальбек

киев

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/156202/09/1562020959_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_d60a642932b7d882d13f8fef59e08bf7.jpg

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал сообщения о том, что Великобритания окажет финансовую помощь Киеву для строительства военно-морских баз, отметив, что Украина уже привыкла не отдавать кредиты.Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Великобритания окажет Киеву финансовую помощь для строительства военно-морских баз на Черном и Азовском морях."Украина из кожи вон лезет, чтобы показать себя значимой морской державой и перейти из "шестерки" в более серьёзного игрока. Именно поэтому, невзирая на экономические трудности и на, скажем прямо, отсутствие угроз со стороны России в отношении своих границ, Киев решился на перевооружение флота. Впрочем, Украина уже привыкла не отдавать кредиты или надеется, что их простят", - сказал Бальбек РИА Новости.Депутат отметил, что "пройдёт ли такой номер с Британией - не факт: как бы строительство этих баз и кораблей не остановилось в начале "великого пути"."Впрочем, не буду отрицать, что в случае постройки, как хотят в Киеве, восьми ракетных катеров и военно-морских баз на черноморском и азовском побережье Украины это будет представлять угрозу для Крымского полуострова, в первую очередь из-за неадекватного и агрессивного правительства в Киеве", - заключил он.Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении в Раде в октябре 2020 года заявил, что в стране начинается строительство двух военно-морских баз "для защиты Черноморского региона". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявления о создании Киевом двух военных баз на Черном море будут проанализированы, это может иметь негативные последствия для атмосферы в Черноморском регионе.

https://ria.ru/20210112/krym-1592788361.html

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис шмыгаль, руслан бальбек, киев, украина, в мире