https://ria.ru/20210210/sanktsii-1596779745.html
В МИД отреагировали на заявления Борреля о санкциях против России
В МИД отреагировали на заявления Борреля о санкциях против России
Москва следит за заявлениями в Европе о санкциях в отношении России, ответ на них может последовать, если санкции будут приняты, заявила официальный... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T10:45
2021-02-10T10:45
2021-02-10T10:45
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мария захарова
москва
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Москва следит за заявлениями в Европе о санкциях в отношении России, ответ на них может последовать, если санкции будут приняты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Ответ может быть, если эти санкции будут, мы не столько ожидаем или не ожидаем, мы просто следим за теми заявлениями, которые делаются. Половина Европы высказалась жестко, половина Европы высказалась иначе", - сказала она в эфире "Эхо Москвы".Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, посетивший на минувшей неделе Москву, накануне заявил о намерении инициировать новые санкции в отношении России. По его словам, этот вопрос будет рассматриваться на заседании Совета глав МИД ЕС 22 февраля, а затем - в марте на саммите объединения.РФ не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
https://ria.ru/20210210/borrel-1596752724.html
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россия, жозеп боррель, мария захарова, москва, европа, в мире