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В МИД отреагировали на заявления Борреля о санкциях против России
В МИД отреагировали на заявления Борреля о санкциях против России
Москва следит за заявлениями в Европе о санкциях в отношении России, ответ на них может последовать, если санкции будут приняты, заявила официальный... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T10:45
2021-02-10T10:45
россия
жозеп боррель
мария захарова
москва
европа
в мире
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Москва следит за заявлениями в Европе о санкциях в отношении России, ответ на них может последовать, если санкции будут приняты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Ответ может быть, если эти санкции будут, мы не столько ожидаем или не ожидаем, мы просто следим за теми заявлениями, которые делаются. Половина Европы высказалась жестко, половина Европы высказалась иначе", - сказала она в эфире "Эхо Москвы".Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, посетивший на минувшей неделе Москву, накануне заявил о намерении инициировать новые санкции в отношении России. По его словам, этот вопрос будет рассматриваться на заседании Совета глав МИД ЕС 22 февраля, а затем - в марте на саммите объединения.РФ не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
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россия, жозеп боррель, мария захарова, москва, европа, в мире

В МИД отреагировали на заявления Борреля о санкциях против России

10:45 10.02.2021
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Москва следит за заявлениями в Европе о санкциях в отношении России, ответ на них может последовать, если санкции будут приняты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Ответ может быть, если эти санкции будут, мы не столько ожидаем или не ожидаем, мы просто следим за теми заявлениями, которые делаются. Половина Европы высказалась жестко, половина Европы высказалась иначе", - сказала она в эфире "Эхо Москвы".
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, посетивший на минувшей неделе Москву, накануне заявил о намерении инициировать новые санкции в отношении России. По его словам, этот вопрос будет рассматриваться на заседании Совета глав МИД ЕС 22 февраля, а затем - в марте на саммите объединения.
РФ не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
00:45
Политолог оценил значение визита Борреля в Россию
 
РоссияЖозеп БоррельМария ЗахароваМоскваЕвропаВ мире
 
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