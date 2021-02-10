https://ria.ru/20210210/pulkovo-1596897519.html
Летевший в Уфу самолет вернулся в Пулково
Летевший в Уфу самолет вернулся в Пулково
Вылетевший из Петербурга рейс в Уфу вернулся в аэропорт Пулково по техническим причинам, сообщили в пресс-службе авиакомпании "Россия". РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T19:46
2021-02-10T19:46
2021-02-10T19:59
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уфа
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происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев - РИА Новости. Вылетевший из Петербурга рейс в Уфу вернулся в аэропорт Пулково по техническим причинам, сообщили в пресс-службе авиакомпании "Россия".Перевозчик предоставит пассажирам вернувшегося рейса услуги согласно федеральным авиационным правилам и стандартам авиакомпании, уточняется в пресс-релизе.Другие подробности не сообщаются.Санкт-Петербургская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров рейса, она проконтролирует обеспечение людей всем необходимым, а также предоставление резервного борта, сообщили в пресс-службе Северо-западного управления прокуратуры на транспорте.
https://ria.ru/20210206/samolet-1596322090.html
https://ria.ru/20210202/samolet-1595607878.html
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россия, пулково (аэропорт), уфа, санкт-петербург, происшествия