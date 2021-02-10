https://ria.ru/20210210/pulkovo-1596897519.html

Летевший в Уфу самолет вернулся в Пулково

Летевший в Уфу самолет вернулся в Пулково

Вылетевший из Петербурга рейс в Уфу вернулся в аэропорт Пулково по техническим причинам, сообщили в пресс-службе авиакомпании "Россия". РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T19:46

2021-02-10T19:46

2021-02-10T19:59

россия

пулково (аэропорт)

уфа

санкт-петербург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395508_0:224:3071:1951_1920x0_80_0_0_d4325084c3c743316e9272771cdc8238.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев - РИА Новости. Вылетевший из Петербурга рейс в Уфу вернулся в аэропорт Пулково по техническим причинам, сообщили в пресс-службе авиакомпании "Россия".Перевозчик предоставит пассажирам вернувшегося рейса услуги согласно федеральным авиационным правилам и стандартам авиакомпании, уточняется в пресс-релизе.Другие подробности не сообщаются.Санкт-Петербургская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров рейса, она проконтролирует обеспечение людей всем необходимым, а также предоставление резервного борта, сообщили в пресс-службе Северо-западного управления прокуратуры на транспорте.

https://ria.ru/20210206/samolet-1596322090.html

https://ria.ru/20210202/samolet-1595607878.html

россия

уфа

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, пулково (аэропорт), уфа, санкт-петербург, происшествия