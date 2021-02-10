https://ria.ru/20210210/pogoda-1596898200.html

Москвичей предупредили о снеге, метели и сильном ветре

Москвичей предупредили о снеге, метели и сильном ветре

Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о снеге, метели и усилении ветра с порывами до 12-15 метров в секунду с полуночи 12 февраля и ночью РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T19:49

2021-02-10T19:49

2021-02-10T19:49

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

общество

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о снеге, метели и усилении ветра с порывами до 12-15 метров в секунду с полуночи 12 февраля и ночью 13 февраля."По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 0.00 12 февраля и ночью 13 февраля в городе Москве ожидается снег, временами сильный, метель, усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду. На дорогах снежные заносы, накаты", - говорится в сообщении.МЧС рекомендует при управлении автотранспортом значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать обгонов, перестроений и опережений. Кроме того, рекомендуется парковать автомобили вдали от деревьев, а находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра."В метель при движении по краю проезжей части пешеходу необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20210209/koronavirus-1596611125.html

москва

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федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество