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Голикова поручила усилить контроль за питанием учащихся начальных классов
Голикова поручила усилить контроль за питанием учащихся начальных классов
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила усилить контроль за организацией питания школьников 1-4 классов, в том числе за качеством продуктов, сообщили... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T12:40
2021-02-10T12:40
россия
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила усилить контроль за организацией питания школьников 1-4 классов, в том числе за качеством продуктов, сообщили журналистам в секретариате вице-премьера.Голикова провела заседание штаба по организации бесплатного горячего питания для учащихся начальных классов. По его итогам были даны ряд поручений. В частности, Минсельхозу России совместно с Роспотребнадзором и Минпромторгом поручено продолжить мониторинг организаций, привлекаемых к организации питания и поставке продуктов.Субъектам также рекомендовано организовать проведение регулярного мониторинга результатов родительского контроля за организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях и сформировать предложения по улучшению питания.Минпросвещения России также должно проанализировать опыт регионов по организации бесплатного здорового горячего питания для обучающихся, в случае необходимости - скорректировать соответствующие рекомендации."Руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов рекомендовано усилить контроль за организацией питания обучающихся 1-4 классов, в том числе за качеством представляемой услуги по организации питания и поставляемым пищевым продуктам в общеобразовательные организации. О принятых мерах доложить в правительство", - говорится в сообщении.
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россия, татьяна голикова, общество

Голикова поручила усилить контроль за питанием учащихся начальных классов

12:40 10.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУчащиеся в буфете в школе №429 в Москве
Учащиеся в буфете в школе №429 в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила усилить контроль за организацией питания школьников 1-4 классов, в том числе за качеством продуктов, сообщили журналистам в секретариате вице-премьера.
Голикова провела заседание штаба по организации бесплатного горячего питания для учащихся начальных классов. По его итогам были даны ряд поручений. В частности, Минсельхозу России совместно с Роспотребнадзором и Минпромторгом поручено продолжить мониторинг организаций, привлекаемых к организации питания и поставке продуктов.
Субъектам также рекомендовано организовать проведение регулярного мониторинга результатов родительского контроля за организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях и сформировать предложения по улучшению питания.
Минпросвещения России также должно проанализировать опыт регионов по организации бесплатного здорового горячего питания для обучающихся, в случае необходимости - скорректировать соответствующие рекомендации.
"Руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов рекомендовано усилить контроль за организацией питания обучающихся 1-4 классов, в том числе за качеством представляемой услуги по организации питания и поставляемым пищевым продуктам в общеобразовательные организации. О принятых мерах доложить в правительство", - говорится в сообщении.
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РоссияТатьяна ГоликоваОбщество
 
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