https://ria.ru/20210210/pitanie-1596803180.html

Голикова поручила усилить контроль за питанием учащихся начальных классов

Голикова поручила усилить контроль за питанием учащихся начальных классов

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила усилить контроль за организацией питания школьников 1-4 классов, в том числе за качеством продуктов, сообщили... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T12:40

2021-02-10T12:40

2021-02-10T12:40

россия

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила усилить контроль за организацией питания школьников 1-4 классов, в том числе за качеством продуктов, сообщили журналистам в секретариате вице-премьера.Голикова провела заседание штаба по организации бесплатного горячего питания для учащихся начальных классов. По его итогам были даны ряд поручений. В частности, Минсельхозу России совместно с Роспотребнадзором и Минпромторгом поручено продолжить мониторинг организаций, привлекаемых к организации питания и поставке продуктов.Субъектам также рекомендовано организовать проведение регулярного мониторинга результатов родительского контроля за организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях и сформировать предложения по улучшению питания.Минпросвещения России также должно проанализировать опыт регионов по организации бесплатного здорового горячего питания для обучающихся, в случае необходимости - скорректировать соответствующие рекомендации."Руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов рекомендовано усилить контроль за организацией питания обучающихся 1-4 классов, в том числе за качеством представляемой услуги по организации питания и поставляемым пищевым продуктам в общеобразовательные организации. О принятых мерах доложить в правительство", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210105/shkolniki-1592064146.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, татьяна голикова, общество