https://ria.ru/20210210/organizatory-1596890625.html

ГП предложила заочно наказать организаторов незаконных акций из-за рубежа

ГП предложила заочно наказать организаторов незаконных акций из-за рубежа

В Генпрокуратуре указали на сложности в наказании организаторов незаконных митингов, которые скрываются за рубежом. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T19:09

2021-02-10T19:09

2021-02-10T20:11

госдума рф

россия

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В Генпрокуратуре указали на сложности в наказании организаторов незаконных митингов, которые скрываются за рубежом.Как заявил на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России замначальника управления надзорного ведомства Алексей Жафяров, сегодня привлечь их к административной ответственности "достаточно затруднительно".Жафяров также предложил финансово наказывать интернет-площадки — Twitter, TikTok, Instagram, — в которых молодежь "ради так называемого хайпа" публиковала призывы к незаконным акциям."Если эти площадки создаются очевидно с целью извлечения прибыли, возможно, имеет смысл подумать об адекватной административной ответственности в финансовом плане. Для того чтобы размещение таких призывов ради хайпа стало финансово невыгодным", — пояснил он.Всего, по данным представителя Генпрокуратуры, за участие несовершеннолетних в несогласованных акциях 31 января к ответственности привлекли более 200 родителей и законных представителей.

https://ria.ru/20210204/navalnyy-1595910825.html

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2021

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госдума рф, россия, генеральная прокуратура рф, происшествия