https://ria.ru/20210210/goroda-1596641575.html

Названы лучшие города для владельцев домашних животных

Названы лучшие города для владельцев домашних животных

Определены европейские города, в которых владельцам животных находиться наиболее комфортно, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T02:52

2021-02-10T02:52

2021-02-10T02:52

города

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животные

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новости - туризм

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Определены европейские города, в которых владельцам животных находиться наиболее комфортно, сообщает "ЕвроПульс".Такой рейтинг ежегодно составляет крупный британский онлайн-сервис, оценивая места по восьми критериям. В частности, учитывается число ветеринарных клиник, зоомагазинов, грумеров, салонов красоты и отелей для питомцев, где за ними присмотрят, пока хозяин в командировке или отпуске. Также на оценку влияет доля ресторанов и парков, куда пускают четвероногих посетителей, количество съемных квартир, где можно жить с животными, возможность ездить на общественном транспорте с собаками, а также средние летние и зимние температуры.Первое место было отдано Лондону — в городе с многочисленными парками есть, где гулять, там много зоомагазинов, удобный для хозяев и их питомцев общественный транспорт. В Париже, занявшем второе место, работает очень много салонов красоты для питомцев. А Рим, оказавшийся на третьем месте, был отмечен за впечатляющее количество зоомагазинов, многие из которых специализируются на "нестандартных" обитателях квартир вроде хорьков или попугаев.Всего в рейтинге рассматривалось 20 городов. Россия среди них представлена Москвой, занявшей 13-м место, и Санкт-Петербургом (он — на 17-м).

https://ria.ru/20210208/siyanie-1590541024.html

россия

москва

рим

лондон

париж

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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