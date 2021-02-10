https://ria.ru/20210210/goroda-1596641575.html
Названы лучшие города для владельцев домашних животных
Названы лучшие города для владельцев домашних животных
Определены европейские города, в которых владельцам животных находиться наиболее комфортно, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T02:52
2021-02-10T02:52
2021-02-10T02:52
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Определены европейские города, в которых владельцам животных находиться наиболее комфортно, сообщает "ЕвроПульс".Такой рейтинг ежегодно составляет крупный британский онлайн-сервис, оценивая места по восьми критериям. В частности, учитывается число ветеринарных клиник, зоомагазинов, грумеров, салонов красоты и отелей для питомцев, где за ними присмотрят, пока хозяин в командировке или отпуске. Также на оценку влияет доля ресторанов и парков, куда пускают четвероногих посетителей, количество съемных квартир, где можно жить с животными, возможность ездить на общественном транспорте с собаками, а также средние летние и зимние температуры.Первое место было отдано Лондону — в городе с многочисленными парками есть, где гулять, там много зоомагазинов, удобный для хозяев и их питомцев общественный транспорт. В Париже, занявшем второе место, работает очень много салонов красоты для питомцев. А Рим, оказавшийся на третьем месте, был отмечен за впечатляющее количество зоомагазинов, многие из которых специализируются на "нестандартных" обитателях квартир вроде хорьков или попугаев.Всего в рейтинге рассматривалось 20 городов. Россия среди них представлена Москвой, занявшей 13-м место, и Санкт-Петербургом (он — на 17-м).
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города, домашние животные, животные, россия, туризм, новости - туризм, москва, рим, лондон, париж, санкт-петербург
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости.
Определены европейские города, в которых владельцам животных находиться наиболее комфортно, сообщает
"ЕвроПульс".
Такой рейтинг ежегодно составляет крупный британский онлайн-сервис, оценивая места по восьми критериям. В частности, учитывается число ветеринарных клиник, зоомагазинов, грумеров, салонов красоты и отелей для питомцев, где за ними присмотрят, пока хозяин в командировке или отпуске. Также на оценку влияет доля ресторанов и парков, куда пускают четвероногих посетителей, количество съемных квартир, где можно жить с животными, возможность ездить на общественном транспорте с собаками, а также средние летние и зимние температуры.
Первое место было отдано Лондону — в городе с многочисленными парками есть, где гулять, там много зоомагазинов, удобный для хозяев и их питомцев общественный транспорт.
В Париже, занявшем второе место, работает очень много салонов красоты для питомцев. А Рим, оказавшийся на третьем месте, был отмечен за впечатляющее количество зоомагазинов, многие из которых специализируются на "нестандартных" обитателях квартир вроде хорьков или попугаев.
Всего в рейтинге рассматривалось 20 городов. Россия среди них представлена Москвой, занявшей 13-м место, и Санкт-Петербургом (он — на 17-м).