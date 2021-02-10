https://ria.ru/20210210/golosovanie-1596795760.html

ЦИК призвала регионы подавать заявки на онлайн-голосование

ЦИК призвала регионы подавать заявки на онлайн-голосование

ЦИК направил в регионы письмо с предложением подавать заявки на участие в электронном дистанционном голосовании, окончательный список регионов будет определен... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T12:02

2021-02-10T12:02

2021-02-10T12:02

россия

элла памфилова

цик рф

голосование

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. ЦИК направил в регионы письмо с предложением подавать заявки на участие в электронном дистанционном голосовании, окончательный список регионов будет определен после общероссийского тестирования такого голосования весной, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.Ранее Памфилова сообщала, что электронное дистанционное голосование в этом году пройдет в шести регионах, включая Москву.Председатель ЦИК пояснила, что решение о регионах, которые будут принимать участие в дистанционном электронном голосовании, будет принято по итогам общероссийского тестирования, которое, по ее словам, с большей вероятностью пройдет в мае, чем в апреле."Требования к региону, критерии в расширенном виде мы еще вышлем, но скажу ещё примерно: это количество жителей, имеющих на портале Госуслуг учётные записи, сопоставленных данными ГАС "Выборы", количество жителей в регионах, которым технически будет одобрено заявление на участие в дистанционном электронном голосовании, количество интернет-пользователей среди избирателей субъекта", - отметила Памфилова.По ее словам, будет играть роль также возможность региона обеспечить активную информационно-разъяснительную деятельность среди граждан и обучение комиссий, готовность региональных общественных палат обеспечивать наблюдения за таким голосованием.

https://radiosputnik.ria.ru/20210203/golosovanie-1595824985.html

https://ria.ru/20210205/vybory-1596142546.html

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россия, элла памфилова, цик рф, голосование