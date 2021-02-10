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ЦИК призвала регионы подавать заявки на онлайн-голосование
ЦИК призвала регионы подавать заявки на онлайн-голосование
ЦИК направил в регионы письмо с предложением подавать заявки на участие в электронном дистанционном голосовании, окончательный список регионов будет определен... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T12:02
2021-02-10T12:02
россия
элла памфилова
цик рф
голосование
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. ЦИК направил в регионы письмо с предложением подавать заявки на участие в электронном дистанционном голосовании, окончательный список регионов будет определен после общероссийского тестирования такого голосования весной, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.Ранее Памфилова сообщала, что электронное дистанционное голосование в этом году пройдет в шести регионах, включая Москву.Председатель ЦИК пояснила, что решение о регионах, которые будут принимать участие в дистанционном электронном голосовании, будет принято по итогам общероссийского тестирования, которое, по ее словам, с большей вероятностью пройдет в мае, чем в апреле."Требования к региону, критерии в расширенном виде мы еще вышлем, но скажу ещё примерно: это количество жителей, имеющих на портале Госуслуг учётные записи, сопоставленных данными ГАС "Выборы", количество жителей в регионах, которым технически будет одобрено заявление на участие в дистанционном электронном голосовании, количество интернет-пользователей среди избирателей субъекта", - отметила Памфилова.По ее словам, будет играть роль также возможность региона обеспечить активную информационно-разъяснительную деятельность среди граждан и обучение комиссий, готовность региональных общественных палат обеспечивать наблюдения за таким голосованием.
https://radiosputnik.ria.ru/20210203/golosovanie-1595824985.html
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россия, элла памфилова, цик рф, голосование

ЦИК призвала регионы подавать заявки на онлайн-голосование

12:02 10.02.2021
 
© Фото : Пресс-служба ЦИК РоссииПредседатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© Фото : Пресс-служба ЦИК России
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. ЦИК направил в регионы письмо с предложением подавать заявки на участие в электронном дистанционном голосовании, окончательный список регионов будет определен после общероссийского тестирования такого голосования весной, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Ранее Памфилова сообщала, что электронное дистанционное голосование в этом году пройдет в шести регионах, включая Москву.
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"Сегодня утром я подписала и направила в регионы письмо, где прошу наших коллег оценить свои возможности и подавать заявки на участие в дистанционном электронном голосовании", - сказала она на заседании ЦИК в среду.
Председатель ЦИК пояснила, что решение о регионах, которые будут принимать участие в дистанционном электронном голосовании, будет принято по итогам общероссийского тестирования, которое, по ее словам, с большей вероятностью пройдет в мае, чем в апреле.
"Требования к региону, критерии в расширенном виде мы еще вышлем, но скажу ещё примерно: это количество жителей, имеющих на портале Госуслуг учётные записи, сопоставленных данными ГАС "Выборы", количество жителей в регионах, которым технически будет одобрено заявление на участие в дистанционном электронном голосовании, количество интернет-пользователей среди избирателей субъекта", - отметила Памфилова.
По ее словам, будет играть роль также возможность региона обеспечить активную информационно-разъяснительную деятельность среди граждан и обучение комиссий, готовность региональных общественных палат обеспечивать наблюдения за таким голосованием.
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РоссияЭлла ПамфиловаЦИК РФГолосование
 
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