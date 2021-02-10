https://ria.ru/20210210/gibel-1596855249.html

Жительница Саратова получила срок за убийство новорожденной дочери

Жительница Саратова получила срок за убийство новорожденной дочери

Суд в Саратове приговорил к году лишения свободы местную жительницу по обвинению в гибели новорожденной дочери, тело которой она затем оставила у заброшенного... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T16:32

2021-02-10T16:32

2021-02-10T16:32

россия

следственный комитет россии (ск рф)

саратов

происшествия

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САРАТОВ, 10 фев - РИА Новости. Суд в Саратове приговорил к году лишения свободы местную жительницу по обвинению в гибели новорожденной дочери, тело которой она затем оставила у заброшенного сарая, сообщило областное управление СК РФ.Ранее следствие сообщило, что утром 12 марта прошлого года возле заброшенного сарая неподалеку от дома №21 на улице Омской в Заводском районе Саратова прохожая обнаружила пеленки, в которые было завернуто тело новорожденной без признаков жизни.Следствие и суд установили, что 35-летняя ранее судимая местная жительница на позднем сроке беременности гостила у подруги, но утром одного из дней марта не успела вызвать "скорую" и родила девочку, но вместо обращения к медикам отправилась на другую квартиру подруги в Заводском районе, где искупала малышку, а через непродолжительное время заметила, что ребенок перестал подавать признаки жизни.Сначала женщина решила отнесли тело девочки в медицинское учреждение, но по пути испугалась ответственности и бросила пакет с телом на улице, где его спустя несколько дней обнаружила прохожая.Суд признал женщину виновной по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

https://ria.ru/20210209/tuva-1596640974.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210209/ubiystvo-1596725002.html

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россия, следственный комитет россии (ск рф), саратов, происшествия