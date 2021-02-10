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Жительница Саратова получила срок за убийство новорожденной дочери
Жительница Саратова получила срок за убийство новорожденной дочери
Суд в Саратове приговорил к году лишения свободы местную жительницу по обвинению в гибели новорожденной дочери, тело которой она затем оставила у заброшенного... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T16:32
2021-02-10T16:32
2021-02-10T16:32
россия
следственный комитет россии (ск рф)
саратов
происшествия
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САРАТОВ, 10 фев - РИА Новости. Суд в Саратове приговорил к году лишения свободы местную жительницу по обвинению в гибели новорожденной дочери, тело которой она затем оставила у заброшенного сарая, сообщило областное управление СК РФ.Ранее следствие сообщило, что утром 12 марта прошлого года возле заброшенного сарая неподалеку от дома №21 на улице Омской в Заводском районе Саратова прохожая обнаружила пеленки, в которые было завернуто тело новорожденной без признаков жизни.Следствие и суд установили, что 35-летняя ранее судимая местная жительница на позднем сроке беременности гостила у подруги, но утром одного из дней марта не успела вызвать "скорую" и родила девочку, но вместо обращения к медикам отправилась на другую квартиру подруги в Заводском районе, где искупала малышку, а через непродолжительное время заметила, что ребенок перестал подавать признаки жизни.Сначала женщина решила отнесли тело девочки в медицинское учреждение, но по пути испугалась ответственности и бросила пакет с телом на улице, где его спустя несколько дней обнаружила прохожая.Суд признал женщину виновной по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
https://ria.ru/20210209/tuva-1596640974.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), саратов, происшествия
САРАТОВ, 10 фев - РИА Новости.
Суд в Саратове
приговорил к году лишения свободы местную жительницу по обвинению в гибели новорожденной дочери, тело которой она затем оставила у заброшенного сарая, сообщило областное управление СК РФ
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Ранее следствие сообщило, что утром 12 марта прошлого года возле заброшенного сарая неподалеку от дома №21 на улице Омской в Заводском районе Саратова прохожая обнаружила пеленки, в которые было завернуто тело новорожденной без признаков жизни.
Следствие и суд установили, что 35-летняя ранее судимая местная жительница на позднем сроке беременности гостила у подруги, но утром одного из дней марта не успела вызвать "скорую" и родила девочку, но вместо обращения к медикам отправилась на другую квартиру подруги в Заводском районе, где искупала малышку, а через непродолжительное время заметила, что ребенок перестал подавать признаки жизни.
Сначала женщина решила отнесли тело девочки в медицинское учреждение, но по пути испугалась ответственности и бросила пакет с телом на улице, где его спустя несколько дней обнаружила прохожая.
"Личность роженицы была установлена в ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями СК совместно с сотрудниками полиции. На предварительном следствии и в суде женщина признала вину и раскаялась в содеянном. Приговором суда ей назначено наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении", - говорится в сообщении.
Суд признал женщину виновной по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.