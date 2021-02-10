https://ria.ru/20210210/budget-salary-1596849034.html
Путин поручил оперативно решить проблемы с зарплатами бюджетников
Путин поручил оперативно решить проблемы с зарплатами бюджетников
Владимир Путин поручил правительству оперативно разобраться с проблемами по оплате труда научных сотрудников и работников бюджетной сферы в целом. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T16:05
2021-02-10T16:05
2021-02-10T16:05
владимир путин
общество
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Владимир Путин поручил правительству оперативно разобраться с проблемами по оплате труда научных сотрудников и работников бюджетной сферы в целом.На совещании с членами кабинета президент напомнил, что в 2018 году правительство отчиталось о повышении зарплат бюджетников в рамках майского указа. Путин подчеркнул, что нужно поддерживать достигнутый уровень, "это требование никто не отменял".По словам главы государства, некоторые ведомства начали "подгонку формальных показателей", по отчетам все сходится, но людей переводят на неполный режим работы, при этом нагрузка не снижается.Путин поручил правительству совместно с регионами изучить ситуацию, по его словам, цифровые технологии позволяют сделать это в отношении каждого конкретного специалиста.По словам президента, оплата в бюджетной сфере должна быть прозрачной, понятной и справедливой, необходимо подготовить предметные решения.
https://ria.ru/20210210/doverie-1596837933.html
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владимир путин, общество
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Владимир Путин
поручил правительству оперативно разобраться с проблемами по оплате труда научных сотрудников и работников бюджетной сферы в целом.
На совещании с членами кабинета президент напомнил, что в 2018 году правительство отчиталось о повышении зарплат бюджетников в рамках майского указа. Путин подчеркнул, что нужно поддерживать достигнутый уровень, "это требование никто не отменял".
"Вместе с тем порой мы видим по сути поставленной задачи многое в мелочах меняется. Смысл, хочу напомнить, не в отчетах, а в том, чтобы обеспечить достойный уровень оплаты труда специалистов здравоохранения, образования, культуры, социальных служб — важнейших для общества и страны сфер".
По словам главы государства, некоторые ведомства начали "подгонку формальных показателей", по отчетам все сходится, но людей переводят на неполный режим работы, при этом нагрузка не снижается.
Путин поручил правительству совместно с регионами изучить ситуацию, по его словам, цифровые технологии позволяют сделать это в отношении каждого конкретного специалиста.
"На выходе должна быть полная, объективная, исчерпывающая картина. Повторю, такой анализ должен быть сделан не в среднем, лишь на уровне организаций. Я вас попрошу — да, это непростая работа, но нужно вникнуть в ситуацию каждого сотрудника".
По словам президента, оплата в бюджетной сфере должна быть прозрачной, понятной и справедливой, необходимо подготовить предметные решения.