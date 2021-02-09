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В Сербию прибыла новая партия вакцины "Спутник V"
В Сербию прибыла новая партия вакцины "Спутник V"
В Сербию доставлена самолетом из России новая партия вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил министр по инновациям Ненад Попович. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T09:44
2021-02-09T09:44
2021-02-09T09:44
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БЕЛГРАД, 9 фев – РИА Новости. В Сербию доставлена самолетом из России новая партия вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил министр по инновациям Ненад Попович.Самолет из РФ с вакцинами рано утром во вторник прибыл в аэропорт "Никола Тесла" в Белграде."Это подтверждение наилучших братских отношений двух стран. С помощью России сохраним здоровье наших граждан и продолжим укреплять наши экономики", - написал Попович в Facebook.В Белграде 11 февраля ожидают прибытия российских специалистов для изучения технических и кадровых возможностей производства "Спутник V" на базе института вирусологии и вакцин "Торлак".Вакцинация началась в Сербии 24 декабря препаратом американо-германского производства Pfizer и BioNTech, первая партия российской вакцины прибыла 30 декабря, а Sinopharm из КНР – 16 января. Заявки на вакцинацию подаются электронным путем, сербские граждане могут выбирать препарат. По данным сербского минздрава, до 42% граждан хотят получить российскую вакцину.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, китай, белград (город)