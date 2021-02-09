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Глава МИД Украины назвал "русский мир" однообразным
Глава МИД Украины назвал "русский мир" однообразным
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал "русский мир" однообразным и заявил, что России не удастся его внедрить на Украине мягкой силой. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T14:00
2021-02-09T14:00
россия
дмитрий кулеба
мид украины
украина
в мире
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КИЕВ, 9 фев – РИА Новости. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал "русский мир" однообразным и заявил, что России не удастся его внедрить на Украине мягкой силой.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают Украину частью русского мира, и Москве не нравится имеющая место в Киеве линия на отрицание этой общности. Он отмечал, что на Украине живут много русских и русскоговорящих, связанных с русским миром культурными и историческими связями. По словам Пескова, для продвижения идей русского мира на Украине Россия будет придерживаться мягкой силы, никогда не используя методы, противоречащие международному праву.Глава украинского МИД утверждает, что мягкая сила не поможет России в продвижении русского мира на Украине.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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россия, дмитрий кулеба, мид украины, украина, в мире

Глава МИД Украины назвал "русский мир" однообразным

14:00 09.02.2021
 
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
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КИЕВ, 9 фев – РИА Новости. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал "русский мир" однообразным и заявил, что России не удастся его внедрить на Украине мягкой силой.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают Украину частью русского мира, и Москве не нравится имеющая место в Киеве линия на отрицание этой общности. Он отмечал, что на Украине живут много русских и русскоговорящих, связанных с русским миром культурными и историческими связями. По словам Пескова, для продвижения идей русского мира на Украине Россия будет придерживаться мягкой силы, никогда не используя методы, противоречащие международному праву.
Глава украинского МИД утверждает, что мягкая сила не поможет России в продвижении русского мира на Украине.

"Русский мир" - это однообразие, в котором нет никого, кроме россиян. Украинский мир - это многообразие и свобода быть собой. Поэтому его защищают украиноязычные, русскоязычные и все остальные украинцы", - написал Кулеба в Twitter во вторник.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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