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В Твери задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девочки
В Твери задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девочки
Правоохранители задержали в Твери подозреваемого в убийстве 13-летней школьницы – дочери его сожительницы, сообщает региональное управление СК РФ. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T18:16
2021-02-09T18:16
россия
следственный комитет россии (ск рф)
тверская область
тверь
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 9 фев - РИА Новости. Правоохранители задержали в Твери подозреваемого в убийстве 13-летней школьницы – дочери его сожительницы, сообщает региональное управление СК РФ.В субботу, 6 февраля в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении 13-летней девочки. Правоохранители выехали на место жительства ребенка, где в одной из комнат было обнаружено тело девочки. По версии следствия, девочку шарфом задушил 33-летний сожитель ее матери, житель города Нелидово Тверской области. После убийства он взял ценные вещи и скрылся.По фактам убийства малолетней и кражи возбуждено уголовное дело. Мужчину объявили в федеральный розыск.Следствие устанавливает все обстоятельства преступления.
https://ria.ru/20210209/ubiystvo-1596621086.html
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россия
тверская область
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россия, следственный комитет россии (ск рф), тверская область, тверь, происшествия

В Твери задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девочки

18:16 09.02.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 9 фев - РИА Новости. Правоохранители задержали в Твери подозреваемого в убийстве 13-летней школьницы – дочери его сожительницы, сообщает региональное управление СК РФ.
В субботу, 6 февраля в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении 13-летней девочки. Правоохранители выехали на место жительства ребенка, где в одной из комнат было обнаружено тело девочки. По версии следствия, девочку шарфом задушил 33-летний сожитель ее матери, житель города Нелидово Тверской области. После убийства он взял ценные вещи и скрылся.
Задержание - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
Вчера, 09:50
В Красноярском крае задержали подозреваемых в убийстве ветерана
По фактам убийства малолетней и кражи возбуждено уголовное дело. Мужчину объявили в федеральный розыск.

"Девятого февраля ... подозреваемый в убийстве ребёнка был оперативно установлен и задержан в городе Твери. Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения", - сообщает следствие.

Следствие устанавливает все обстоятельства преступления.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
1 февраля, 14:15
В Ленинградской области арестовали подозреваемого в убийстве девушки
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Тверская областьТверьПроисшествия
 
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