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В Твери задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девочки
В Твери задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девочки
Правоохранители задержали в Твери подозреваемого в убийстве 13-летней школьницы – дочери его сожительницы, сообщает региональное управление СК РФ. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T18:16
2021-02-09T18:16
2021-02-09T18:16
россия
следственный комитет россии (ск рф)
тверская область
тверь
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 9 фев - РИА Новости. Правоохранители задержали в Твери подозреваемого в убийстве 13-летней школьницы – дочери его сожительницы, сообщает региональное управление СК РФ.В субботу, 6 февраля в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении 13-летней девочки. Правоохранители выехали на место жительства ребенка, где в одной из комнат было обнаружено тело девочки. По версии следствия, девочку шарфом задушил 33-летний сожитель ее матери, житель города Нелидово Тверской области. После убийства он взял ценные вещи и скрылся.По фактам убийства малолетней и кражи возбуждено уголовное дело. Мужчину объявили в федеральный розыск.Следствие устанавливает все обстоятельства преступления.
https://ria.ru/20210209/ubiystvo-1596621086.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), тверская область, тверь, происшествия