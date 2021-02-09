https://ria.ru/20210209/tver-1596722136.html

В Твери задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девочки

В Твери задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девочки

Правоохранители задержали в Твери подозреваемого в убийстве 13-летней школьницы – дочери его сожительницы, сообщает региональное управление СК РФ. РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T18:16

2021-02-09T18:16

2021-02-09T18:16

россия

следственный комитет россии (ск рф)

тверская область

тверь

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg

ВОРОНЕЖ, 9 фев - РИА Новости. Правоохранители задержали в Твери подозреваемого в убийстве 13-летней школьницы – дочери его сожительницы, сообщает региональное управление СК РФ.В субботу, 6 февраля в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении 13-летней девочки. Правоохранители выехали на место жительства ребенка, где в одной из комнат было обнаружено тело девочки. По версии следствия, девочку шарфом задушил 33-летний сожитель ее матери, житель города Нелидово Тверской области. После убийства он взял ценные вещи и скрылся.По фактам убийства малолетней и кражи возбуждено уголовное дело. Мужчину объявили в федеральный розыск.Следствие устанавливает все обстоятельства преступления.

https://ria.ru/20210209/ubiystvo-1596621086.html

https://ria.ru/20210201/devushka-1595506703.html

россия

тверская область

тверь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), тверская область, тверь, происшествия