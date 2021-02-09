https://ria.ru/20210209/tayurskaya-1596540688.html

Солистка Little Big разместила пикантные фото с "лучшего отдыха в жизни"

Солистка Little Big разместила пикантные фото с "лучшего отдыха в жизни"

Вокалистка рейв-группы Little Big Софья Таюрская опубликовала в Instagram серию пикантных снимков из США и Доминиканы, где отдыхала с фронтменом коллектива... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T00:36

2021-02-09T00:36

2021-02-09T00:36

шоу-бизнес

little big

новости - туризм

instagram

доминикана

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Вокалистка рейв-группы Little Big Софья Таюрская опубликовала в Instagram серию пикантных снимков из США и Доминиканы, где отдыхала с фронтменом коллектива Ильей Прусикиным, а также с продюсерами Виктором Сибириным и Алиной Пязок."В январе 2021 года со мной случилось лучшее путешествие в моей жизни! Пытаться рассказать все события просто невозможно, а если попробовать, то это займет не один десяток часов", – написала она.Однако вкратце певица все же рассказала, что проехала около двух тысяч километров по Флориде, пустыне Калифорнии и Невады. Затем вместе с друзьями она отправилась в Доминикану, где получила "кучу впечатлений". Например, купалась с дельфинами и видела китов.На фотографиях она позирует среди пальм, белоснежных песков и лазурной воды, демонстрируя подтянутую фигуру. "Соня, ты прекрасна", "Ты просто нереальная красотка", "Женился бы на вас без раздумий", — пишут ей поклонники.

https://ria.ru/20201215/tayurskaya-1589183635.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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