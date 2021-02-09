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Власти Приамурья готовы субсидировать переработчиков дикоросов
Власти Приамурья готовы субсидировать переработчиков дикоросов
Занятых переработкой дикоросов в Амурской области готовы поддерживать дополнительными субсидиями, заявил губернатор региона Василий Орлов. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T07:53
2021-02-09T07:53
василий орлов
амурская область
хабаровский край
благовещенск
экономика
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 фев – РИА Новости. Занятых переработкой дикоросов в Амурской области готовы поддерживать дополнительными субсидиями, заявил губернатор региона Василий Орлов.Как сообщает правительство региона, Орлов провел совещание по вопросам сбора, переработки и сбора амурских дикоросов: меда, ягод, грибов, папоротника и других.Сейчас занятым сбором, переработкой и оборотом дикоросов в Приамурье субсидируют часть затрат на оборудование, в утвержденном перечне 18 единиц техники, список планируют расширить."Также принят региональный закон – в 2021 году к предприятиям, занимающимся оборотом дикорастущего сырья, будет применена налоговая ставка в размере 1,0%", - уточняют власти.По словам Туркова, ведутся переговоры о возможности использовать амурский мед, папоротник, ягоды в школах, больницах, детских садах и соцучреждениях. В 2020 году на отрасль повлияла пандемия COVID-19, но 10 тысяч тонн белых соленых груздей отправили на рынки и в магазины Приамурья, в Приморье и Хабаровский край, также в прошлом году в области собрали 15 тонн голубицы и брусники, заготовили около 500 килограммов травы, листьев, ягод для чайных смесей.
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василий орлов, амурская область, хабаровский край, благовещенск, экономика

Власти Приамурья готовы субсидировать переработчиков дикоросов

07:53 09.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 фев – РИА Новости. Занятых переработкой дикоросов в Амурской области готовы поддерживать дополнительными субсидиями, заявил губернатор региона Василий Орлов.
Как сообщает правительство региона, Орлов провел совещание по вопросам сбора, переработки и сбора амурских дикоросов: меда, ягод, грибов, папоротника и других.
"Достаточно подробно сегодня говорили. Олег Александрович (Турков – министр сельского хозяйства Амурской области), сопровождайте отраслевиков в ручном режиме. Посмотрите, какие меры поддержки есть в других субъектах. Запросите обратную связь от заготовителей дикоросов. Отрасль имиджевая, продукция экологически чистая, пользуется спросом на любом рынке. Мы готовы дополнительно субсидировать отрасль", - сказал Орлов по итогам совещания, его слова приводятся в сообщении правительства области.
Сейчас занятым сбором, переработкой и оборотом дикоросов в Приамурье субсидируют часть затрат на оборудование, в утвержденном перечне 18 единиц техники, список планируют расширить.
"Также принят региональный закон – в 2021 году к предприятиям, занимающимся оборотом дикорастущего сырья, будет применена налоговая ставка в размере 1,0%", - уточняют власти.
По словам Туркова, ведутся переговоры о возможности использовать амурский мед, папоротник, ягоды в школах, больницах, детских садах и соцучреждениях. В 2020 году на отрасль повлияла пандемия COVID-19, но 10 тысяч тонн белых соленых груздей отправили на рынки и в магазины Приамурья, в Приморье и Хабаровский край, также в прошлом году в области собрали 15 тонн голубицы и брусники, заготовили около 500 килограммов травы, листьев, ягод для чайных смесей.
Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
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