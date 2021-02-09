Решетников прокомментировал ситуацию с ценами на продукты
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Правительство РФ продолжит анализ принятых мер по регулированию цен на продукты и при необходимости будет их менять, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, выступая в Госдуме.
"Мы крайне аккуратно будем подходить к этим механизмам, и те временные меры, которые сейчас введены, - мы действительно их рассматриваем как временные, должны как можно скорее заменить именно экономическими механизмами регулирования ценообразования", - сказал министр.
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По его словам, нужно дальше анализировать, насколько эффективно работают принятые меры по сдерживанию роста цен на продукты, и "при необходимости своевременно их менять". "Но главным образом, нам надо сделать так, чтобы все меры работали на долгосрочный период, и создать предсказуемую для бизнеса среду", - подчеркнул Решетников.
Рост цен на базовые продукты питания стал одной из ключевых тем на совещании по экономическим вопросам у президента РФ Владимира Путина в середине декабря прошлого года. Путин раскритиковал правительство из-за роста цен на продукты, после чего кабинет министров объявил комплекс мер для их сдерживания.
Среди этих мер - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения действуют до апреля и закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно.
Кроме того, для снижения цен на сахар заводы смогут получить в 2021 году льготные кредиты для закупки сахарной свеклы у производителей. А если данная мера не приведет к снижению цен, Минсельхоз рассмотрит возможность отмены импортной пошлины на тростниковый сахар. На семена подсолнечника уже введена запретительная вывозная таможенная пошлина на уровне 30%, но не менее 165 евро за 1 тонну. Она действует с января по июнь 2021 года. Также прорабатывается вопрос о введении вывозных пошлин на подсолнечное масло.
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Сдерживание роста цен на хлеб и муку будет осуществляться с помощью квот на экспорт зерна - с 15 февраля по 30 июня 2021 года вывезти за рубеж можно будет не больше 17,5 миллиона тонн. Также на этот период вводится экспортная пошлина на пшеницу в размере 25 евро за 1 тонну.