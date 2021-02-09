https://ria.ru/20210209/petitsiya-1596729542.html

В СПЧ прокомментировали петицию об изменении закона о митингах

В СПЧ прокомментировали петицию об изменении закона о митингах

Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод, комментируя петицию с предложением поменять закон о митингах, завил, что организаторы... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T19:00

2021-02-09T19:00

2021-02-09T19:00

россия

александр брод

общество

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод, комментируя петицию с предложением поменять закон о митингах, завил, что организаторы протестов не использовали все правовые механизмы для их согласования и не учли эпидемиологическую ситуацию.Петиция, в которой, в частности, содержится предложение "привести законодательство о проведении митингов и собраний в соответствие с конституцией" и отпустить всех задержанных в ходе недавних несогласованных акций, опубликована изданием "Новая газета" на сайте change.org.Также, по его словам, в петиции неоднократно подчеркивается слово "мирные", с чем он не согласен. Кроме этого, несмотря на наличие поводов для недовольства среди граждан, кто-то вышел, чтобы "банально побузить, спровоцировать столкновения с полицией", добавил член Совета.Он подчеркнул, что необходимо говорить об ответственности и взаимоуважении обеих сторон - участников акций и тех, кто призван обеспечивать общественный порядок и безопасность граждан.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом.

https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596242051.html

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

https://ria.ru/20210128/navalnyy-1594852294.html

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россия, александр брод, общество