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В СПЧ прокомментировали петицию об изменении закона о митингах
В СПЧ прокомментировали петицию об изменении закона о митингах
Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод, комментируя петицию с предложением поменять закон о митингах, завил, что организаторы... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T19:00
2021-02-09T19:00
россия
александр брод
общество
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод, комментируя петицию с предложением поменять закон о митингах, завил, что организаторы протестов не использовали все правовые механизмы для их согласования и не учли эпидемиологическую ситуацию.Петиция, в которой, в частности, содержится предложение "привести законодательство о проведении митингов и собраний в соответствие с конституцией" и отпустить всех задержанных в ходе недавних несогласованных акций, опубликована изданием "Новая газета" на сайте change.org.Также, по его словам, в петиции неоднократно подчеркивается слово "мирные", с чем он не согласен. Кроме этого, несмотря на наличие поводов для недовольства среди граждан, кто-то вышел, чтобы "банально побузить, спровоцировать столкновения с полицией", добавил член Совета.Он подчеркнул, что необходимо говорить об ответственности и взаимоуважении обеих сторон - участников акций и тех, кто призван обеспечивать общественный порядок и безопасность граждан.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом.
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россия, александр брод, общество

В СПЧ прокомментировали петицию об изменении закона о митингах

19:00 09.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗадержание полицейскими молодого человека у здания Московского городского суда
Задержание полицейскими молодого человека у здания Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод, комментируя петицию с предложением поменять закон о митингах, завил, что организаторы протестов не использовали все правовые механизмы для их согласования и не учли эпидемиологическую ситуацию.
Петиция, в которой, в частности, содержится предложение "привести законодательство о проведении митингов и собраний в соответствие с конституцией" и отпустить всех задержанных в ходе недавних несогласованных акций, опубликована изданием "Новая газета" на сайте change.org.
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"Авторы петиции больше доверяют своим эмоциям, нежели реальной ситуации, фактам и правовым нормам. Никто из организаторов протестных акций даже не пытался согласовать их. Никто не учел того обстоятельства, что есть ограничение на массовые акции, поскольку пандемия еще не завершилась, есть регионы, где ситуация по-прежнему тревожная в плане роста заболеваний. Здоровье и безопасность людей - наиважнейшие гуманистические ценности, которые никто не отменял. Организаторы акций буквально вытерли об них ноги", - сказал РИА Новости Брод.

Также, по его словам, в петиции неоднократно подчеркивается слово "мирные", с чем он не согласен. Кроме этого, несмотря на наличие поводов для недовольства среди граждан, кто-то вышел, чтобы "банально побузить, спровоцировать столкновения с полицией", добавил член Совета.
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"Все эти случаи провокаций, нарушений общественного порядка, нападения на полицейских задокументированы, не один нарушитель признал свою вину и попросил прощения. Почему мы закрываем на это глаза? Или мы хотим, чтобы страну захлестнули беспредел, бандитизм и погромы? Безусловно, были злоупотребления со стороны силовиков, это требует разбирательств, привлечения виновных к ответственности, отстранения от службы", - отметил Брод.

Он подчеркнул, что необходимо говорить об ответственности и взаимоуважении обеих сторон - участников акций и тех, кто призван обеспечивать общественный порядок и безопасность граждан.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом.
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