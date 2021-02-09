https://ria.ru/20210209/oruzhie-1596600623.html

Министр разведки Ирана назвал условие получения страной ядерного оружия

Министр разведки Ирана назвал условие получения страной ядерного оружия

Глава министерства разведки Ирана Махмуд Алави не исключил возможность получения Тегераном ядерного оружия, если страну "загонят в угол". РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T00:25

2021-02-09T00:25

2021-02-09T01:20

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махмуд алави

магатэ

тегеран (город)

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ТЕГЕРАН, 9 фев — РИА Новости. Глава министерства разведки Ирана Махмуд Алави не исключил возможность получения Тегераном ядерного оружия, если страну "загонят в угол".Он подчеркнул, что атомная программа в стране носит исключительно мирный характер, а использование ее для создания оружия противоречит исламским нормам.Вашингтон неоднократно высказывал озабоченность по поводу получения Ираном ядерного оружия, однако Тегеран подобные планы отвергал.Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение атомной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из соглашения и восстановлении жестких санкций против Ирана.Тегеран в 2019 году — ровно через год после выхода США из сделки — заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана.В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20 процентов), задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказ от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.

https://ria.ru/20210205/svpd-1596160514.html

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иран

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россия, махмуд алави, магатэ, тегеран (город), иран, сша, в мире