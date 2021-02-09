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Министр разведки Ирана назвал условие получения страной ядерного оружия
Министр разведки Ирана назвал условие получения страной ядерного оружия
Глава министерства разведки Ирана Махмуд Алави не исключил возможность получения Тегераном ядерного оружия, если страну "загонят в угол". РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T00:25
2021-02-09T01:20
россия
махмуд алави
магатэ
тегеран (город)
иран
сша
в мире
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ТЕГЕРАН, 9 фев — РИА Новости. Глава министерства разведки Ирана Махмуд Алави не исключил возможность получения Тегераном ядерного оружия, если страну "загонят в угол".Он подчеркнул, что атомная программа в стране носит исключительно мирный характер, а использование ее для создания оружия противоречит исламским нормам.Вашингтон неоднократно высказывал озабоченность по поводу получения Ираном ядерного оружия, однако Тегеран подобные планы отвергал.Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение атомной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из соглашения и восстановлении жестких санкций против Ирана.Тегеран в 2019 году — ровно через год после выхода США из сделки — заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана.В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20 процентов), задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказ от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.
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россия, махмуд алави, магатэ, тегеран (город), иран, сша, в мире

Министр разведки Ирана назвал условие получения страной ядерного оружия

00:25 09.02.2021 (обновлено: 01:20 09.02.2021)
 
© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Антон Быстров
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ТЕГЕРАН, 9 фев — РИА Новости. Глава министерства разведки Ирана Махмуд Алави не исключил возможность получения Тегераном ядерного оружия, если страну "загонят в угол".
Он подчеркнул, что атомная программа в стране носит исключительно мирный характер, а использование ее для создания оружия противоречит исламским нормам.

"Однако скажу вам: если кошку загнать в угол, возможно, она поведет себя не так, как повела бы на свободе. Если Иран подтолкнут в подобном направлении, то будет это не вина Ирана. В обычных условиях у Ирана подобных планов нет", — сказал министр в эфире телеканала IRIB TV2.

Вашингтон неоднократно высказывал озабоченность по поводу получения Ираном ядерного оружия, однако Тегеран подобные планы отвергал.
Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение атомной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из соглашения и восстановлении жестких санкций против Ирана.
Тегеран в 2019 году — ровно через год после выхода США из сделки — заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана.
В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20 процентов), задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказ от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
5 февраля, 13:06
Лавров заявил, что в ситуации вокруг СВПД наступил критический момент
 
РоссияМахмуд АлавиМАГАТЭТегеран (город)ИранСШАВ мире
 
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