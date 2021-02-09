Министр разведки Ирана назвал условие получения страной ядерного оружия
00:25 09.02.2021 (обновлено: 01:20 09.02.2021)
ТЕГЕРАН, 9 фев — РИА Новости. Глава министерства разведки Ирана Махмуд Алави не исключил возможность получения Тегераном ядерного оружия, если страну "загонят в угол".
Он подчеркнул, что атомная программа в стране носит исключительно мирный характер, а использование ее для создания оружия противоречит исламским нормам.
"Однако скажу вам: если кошку загнать в угол, возможно, она поведет себя не так, как повела бы на свободе. Если Иран подтолкнут в подобном направлении, то будет это не вина Ирана. В обычных условиях у Ирана подобных планов нет", — сказал министр в эфире телеканала IRIB TV2.
Вашингтон неоднократно высказывал озабоченность по поводу получения Ираном ядерного оружия, однако Тегеран подобные планы отвергал.
Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение атомной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из соглашения и восстановлении жестких санкций против Ирана.
Тегеран в 2019 году — ровно через год после выхода США из сделки — заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана.
В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20 процентов), задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказ от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.