https://ria.ru/20210209/obrazovanie-1596640220.html

В Госдуме одобрили проект о пересмотре стандартов профобразования

В Госдуме одобрили проект о пересмотре стандартов профобразования

Комитет Госдумы по образованию и науке рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении правительственный законопроект, согласно которому ФГОСы... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T11:27

2021-02-09T11:27

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Комитет Госдумы по образованию и науке рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении правительственный законопроект, согласно которому ФГОСы профобразования смогут разрабатываться не только по профессиям, но и по областям профессиональной деятельности, а также по уровням образования.Изменения вносятся в федеральный закон "Об образовании в РФ".Проектом предлагает установить, что федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОСы) профобразования смогут разрабатываться не только по профессиям, специальностям и направлениям подготовки, но и по их укрупненным группам, по областям профессиональной деятельности, по соответствующим уровням профобразования, а также по уровням образования."Динамичность рынка труда требует постоянного внесения изменений в действующие профстандарты, утверждения новых, признания утратившими силу старых, что, в свою очередь, влечет изменения в перечне профстандартов, содержащихся в той или иной области профессиональной деятельности", - отмечается в пояснительной записке к документу. А это, в свою очередь, требует "оперативного учета во ФГОС профессионального образования, так как ФГОС профессионального образования может предусматривать формирование требований на основе профстандартов, входящих как в одну область профессиональной деятельности, так и в несколько областей профессиональной деятельности".Авторы проекта приводят данные о том, что в настоящее время реестр профстандартов насчитывает примерно 1325 профстандартов, из которых около 100 утратили силу, а часть претерпела значительные изменения или была полностью переработана.Законопроектом также вносятся изменения, в соответствии с которыми основные профессиональные образовательные программы разрабатываются организациями "на основе выбора профессиональных стандартов, соответствующих областям или видам профессиональной деятельности выпускников". "В случае отсутствия профессиональных стандартов основные профессиональные образовательные программы в части профессиональных компетенций будут разрабатываться организациями, осуществляющими образовательную деятельность, на основе соответствующих ФГОС профессионального образования", - отмечается в пояснительной записке к документу. Кроме того, законопроектом предусматривается возможность получения обучающимися нескольких квалификаций в рамках освоения ими основных профессиональных образовательных программВ апреле 2019 года Минпросвещения сообщило, что совет министерства по школьным стандартам одобрил проект обновленных ФГОСов с последующей доработкой и утверждением. Задача обновить ФГОСы и примерные основные образовательные программы, в том числе с учетом приоритетов научно-технологического развития РФ, была поставлена президентом России и закреплена в поручениях по реализации послания Федеральному собранию. Предыдущие образовательные стандарты были приняты до 2012 года, то есть до вступления в силу закона "Об образовании в Российской Федерации".

https://ria.ru/20210129/uchebniki-1595121038.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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