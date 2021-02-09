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"Необарды" на Таганке
"Необарды" на Таганке
Великолепная четверка — Василий Уриевский, Паша Пиковский, Ромарио и Павел Фахртдинов — впервые представят свой совместный проект "Необарды" в Театре на... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T16:00
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МОСКВА, 9 фев — Пресс-служба Театра на Таганке. Великолепная четверка — Василий Уриевский, Паша Пиковский, Ромарио и Павел Фахртдинов — впервые представят свой совместный проект "Необарды" в Театре на Таганке!"Необарды" — это не только супергруппа из четырех совершенно разных, но одинаково интересных сонграйтеров новой волны, но и мини-фестиваль авторской песни с элементами стендапа. Это дружеская поэтическая посиделка со стадионным хором зрителей, которая на этот раз состоится в декорациях легендарного театра. "Необарды" на Таганке — это неповторимое сочетание азарта, таланта, душевности, остроумия и озорства. Торопитесь, количество мест ограничено! 4 марта. 20.00Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы

"Необарды" на Таганке

16:00 09.02.2021
 
© Фото : пресс-служба Театра на ТаганкеПроект "Необарды" в Театре на Таганке
Проект Необарды в Театре на Таганке - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© Фото : пресс-служба Театра на Таганке
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МОСКВА, 9 фев — Пресс-служба Театра на Таганке. Великолепная четверка — Василий Уриевский, Паша Пиковский, Ромарио и Павел Фахртдинов — впервые представят свой совместный проект "Необарды" в Театре на Таганке!
"Необарды" — это не только супергруппа из четырех совершенно разных, но одинаково интересных сонграйтеров новой волны, но и мини-фестиваль авторской песни с элементами стендапа. Это дружеская поэтическая посиделка со стадионным хором зрителей, которая на этот раз состоится в декорациях легендарного театра.
"Захлебываясь слезами восторга и счастья, рассказываю всем о походе на концерт квартета "Необарды"" - делится своими впечатлениями известный телеведущий Сергей Белоголовцев. "Ромарио, Паша Пиковский, Вася Уриевский и Паша Фахртдинов реально лучшие сейчас в направлении бард-рока. Такие разные они: романтичные, лиричные, остроумные, молодые, красивые. Каждый со своим стилем стихосложения и музыкального строя. Короче, улёт!".
  • Василий Уриевский - самый остроумный и артистичный необард в истории музыки. Актер Театра на Таганке, известный многим по выдающимся ролям в спектаклях "Lё Тартюф.Комедия", "Чайка 73458", "Старший сын" и др.
  • Ромарио - соединитель светлой лирики и интеллигентного юмора, автор многих шлягеров для рок-н-рольных мэтров российской сцены.
  • Паша Пиковский - голосистый поэт, чьи песни доводят буквально до слез даже черствых и циничных мужчин
  • Павел Фахртдинов — единственный сочинитель стадионных баллад под гитару.
"Необарды" на Таганке — это неповторимое сочетание азарта, таланта, душевности, остроумия и озорства.
Торопитесь, количество мест ограничено!
4 марта. 20.00
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
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