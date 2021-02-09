https://ria.ru/20210209/neobardy-1596693348.html

"Необарды" на Таганке

"Необарды" на Таганке

Великолепная четверка — Василий Уриевский, Паша Пиковский, Ромарио и Павел Фахртдинов — впервые представят свой совместный проект "Необарды" в Театре на... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T16:00

2021-02-09T16:00

2021-02-09T16:00

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МОСКВА, 9 фев — Пресс-служба Театра на Таганке. Великолепная четверка — Василий Уриевский, Паша Пиковский, Ромарио и Павел Фахртдинов — впервые представят свой совместный проект "Необарды" в Театре на Таганке!"Необарды" — это не только супергруппа из четырех совершенно разных, но одинаково интересных сонграйтеров новой волны, но и мини-фестиваль авторской песни с элементами стендапа. Это дружеская поэтическая посиделка со стадионным хором зрителей, которая на этот раз состоится в декорациях легендарного театра. "Необарды" на Таганке — это неповторимое сочетание азарта, таланта, душевности, остроумия и озорства. Торопитесь, количество мест ограничено! 4 марта. 20.00Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы