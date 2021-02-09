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Генконсульство проверяет информацию о нападении на россиянку в Анталье
Генконсульство проверяет информацию о нападении на россиянку в Анталье
Генконсульство РФ в турецкой Анталье проверяет информацию о нападении на россиянку, сообщил РИА Новости представитель дипмиссии. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T10:25
2021-02-09T10:25
2021-02-09T10:25
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АНКАРА, 9 фев – РИА Новости. Генконсульство РФ в турецкой Анталье проверяет информацию о нападении на россиянку, сообщил РИА Новости представитель дипмиссии.Ранее турецкие СМИ сообщили, что россиянка, постоянно проживающая в Анталье, во время прогулки по горной дороге в окрестностях города подверглась вооруженному нападению со стороны двух неизвестных, которые, угрожая пистолетом, отобрали у нее мобильный телефон и скрылись с места происшествия на автомобиле."Генконсульство располагает только информацией, опубликованной в местных СМИ. Мы запросили подтверждение в местных правоохранительных органах для уточнения обстоятельств происшествия. Сама российская гражданка, пострадавшая в результате указанного инцидента, в генконсульство для оказания помощи не обращалась", - сказал представитель российской дипмиссии в Анталье.
https://radiosputnik.ria.ru/20210125/stambul-1594517011.html
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