Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210209/napadenie-1596627086.html
Генконсульство проверяет информацию о нападении на россиянку в Анталье
Генконсульство проверяет информацию о нападении на россиянку в Анталье
Генконсульство РФ в турецкой Анталье проверяет информацию о нападении на россиянку, сообщил РИА Новости представитель дипмиссии. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T10:25
2021-02-09T10:25
россия
анталья (провинция)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594533222_0:247:3039:1957_1920x0_80_0_0_74fbbc104da6732d81f800b183604b56.jpg
АНКАРА, 9 фев – РИА Новости. Генконсульство РФ в турецкой Анталье проверяет информацию о нападении на россиянку, сообщил РИА Новости представитель дипмиссии.Ранее турецкие СМИ сообщили, что россиянка, постоянно проживающая в Анталье, во время прогулки по горной дороге в окрестностях города подверглась вооруженному нападению со стороны двух неизвестных, которые, угрожая пистолетом, отобрали у нее мобильный телефон и скрылись с места происшествия на автомобиле."Генконсульство располагает только информацией, опубликованной в местных СМИ. Мы запросили подтверждение в местных правоохранительных органах для уточнения обстоятельств происшествия. Сама российская гражданка, пострадавшая в результате указанного инцидента, в генконсульство для оказания помощи не обращалась", - сказал представитель российской дипмиссии в Анталье.
https://radiosputnik.ria.ru/20210125/stambul-1594517011.html
россия
анталья (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594533222_310:0:3039:2047_1920x0_80_0_0_724408a113dca8055b74a414eeadc760.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, анталья (провинция), в мире

Генконсульство проверяет информацию о нападении на россиянку в Анталье

10:25 09.02.2021
 
© REUTERS / Umit BektasПолиция в Турции
Полиция в Турции - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© REUTERS / Umit Bektas
Читать ria.ru в
АНКАРА, 9 фев – РИА Новости. Генконсульство РФ в турецкой Анталье проверяет информацию о нападении на россиянку, сообщил РИА Новости представитель дипмиссии.
Ранее турецкие СМИ сообщили, что россиянка, постоянно проживающая в Анталье, во время прогулки по горной дороге в окрестностях города подверглась вооруженному нападению со стороны двух неизвестных, которые, угрожая пистолетом, отобрали у нее мобильный телефон и скрылись с места происшествия на автомобиле.
"Генконсульство располагает только информацией, опубликованной в местных СМИ. Мы запросили подтверждение в местных правоохранительных органах для уточнения обстоятельств происшествия. Сама российская гражданка, пострадавшая в результате указанного инцидента, в генконсульство для оказания помощи не обращалась", - сказал представитель российской дипмиссии в Анталье.
Нападение на россиян в Стамбуле зафиксировали камеры наблюдения - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
25 января, 17:22
Полиция Стамбула задержала подозреваемого в нападении на россиян
 
РоссияАнталья (провинция)В мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:32Невролог назвала семь признаков тихого инсульта
06:09Пушков прокомментировал решение сената США по процессу импичмента Трампу
06:09Названы два повода для блокировки карты после звонка мошенников
06:06Российские ученые выделили из иглокожего вещество для борьбы с раком
06:01В МИД ответили на попытку Киева закрыть крымский Twitter-аккаунт
05:40ВОЗ объяснила, почему рано радоваться сокращению числа случаев COVID-19
05:35Американцы перепутали НЛО в небе с баллистической ракетой
05:27Иммунная память важнее антител к коронавирусу, считает эксперт
05:20Иммунолог развеяла миф о формировании коллективного иммунитета к COVID-19
05:00CNN: Трамп недоволен работой адвоката на заседании сената по импичменту
04:21Мясников рассказал, когда боль в горле может быть смертельно опасна
04:17Миронов назвал три способа увеличить пенсии россиян
04:15Генконсульство США во Владивостоке могут закрыть к середине весны
04:11Эксперт объяснила, почему нельзя стирать нетканые маски
04:10Россиянам рассказали, где нельзя ставить роутер в квартире
03:58НАСА рассматривает возможность получения места для астронавта на "Союзе"
03:43В Якутске при тушении пожара в многоквартирном доме нашли два тела
03:38Завершились испытания первого в России автономного дрона-охотника "Волк"
03:30Источник: запуск российского спутника наблюдения Земли могут отложить
03:27Эксперт рассказала, кому нельзя носить респиратор без согласия врача
Лента новостейМолния