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В МВД рассказали, как бороться с трэш-стримами
В МВД рассказали, как бороться с трэш-стримами
Для борьбы с трэш-стримами необходимо изменение законодательства, поскольку истязаемые на них люди часто не обращаются в полицию и не имеют претензий к своим... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T14:27
2021-02-09T14:53
россия
совет федерации рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
алексей пушков
общество
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Для борьбы с трэш-стримами необходимо изменение законодательства, поскольку истязаемые на них люди часто не обращаются в полицию и не имеют претензий к своим мучителям, считает первый заместитель начальника бюро МВД РФ Олег Козлов.Закон о запрете трэш-стримов может быть принят до середины июля, сообщил ранее председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.На пресс-конференции во вторник был упомянут Валентин - человек без определенного места жительства, которого в прямом эфире истязали ведущие трэш-стрима."Он же пострадавший, он должен сам прийти. Его опросили, он заявил, что делал это добровольно, никаких травм не получал... Необходимы новые законодательные инициативы, именно чтобы это явление (трэш-стримы - ред.) рассматривалось как новый вид совершения преступлений в сети интернет", - сказал Козлов.Он подчеркнул, что данный вопрос требует достаточной проработки.Обсуждение наказания для трэш-стримеров началось в Совете Федерации после стрима видеоблогера Станислава Решетняка (Reeflay) 2 декабря 2020 года, в ходе которого выяснилось, что девушка, находившаяся в кадре, умерла. Не выключая трансляции, молодой человек вызвал врачей и полицию. Бригада скорой помощи констатировала смерть. Впоследствии блогера арестовали по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем гибель человека, ему грозит до 15 лет колонии.
https://ria.ru/20210201/volodin-1595538723.html
https://ria.ru/20210125/tresh-strimy-1594413293.html
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россия, совет федерации рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), алексей пушков, общество

В МВД рассказали, как бороться с трэш-стримами

14:27 09.02.2021 (обновлено: 14:53 09.02.2021)
 
© Фото : Pixabay / Free-PhotosМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© Фото : Pixabay / Free-Photos
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Для борьбы с трэш-стримами необходимо изменение законодательства, поскольку истязаемые на них люди часто не обращаются в полицию и не имеют претензий к своим мучителям, считает первый заместитель начальника бюро МВД РФ Олег Козлов.
Закон о запрете трэш-стримов может быть принят до середины июля, сообщил ранее председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
1 февраля, 16:26
Володин поддержал идею ввести ответственность за трэш-стримы
На пресс-конференции во вторник был упомянут Валентин - человек без определенного места жительства, которого в прямом эфире истязали ведущие трэш-стрима.
"Он же пострадавший, он должен сам прийти. Его опросили, он заявил, что делал это добровольно, никаких травм не получал... Необходимы новые законодательные инициативы, именно чтобы это явление (трэш-стримы - ред.) рассматривалось как новый вид совершения преступлений в сети интернет", - сказал Козлов.
Он подчеркнул, что данный вопрос требует достаточной проработки.
Обсуждение наказания для трэш-стримеров началось в Совете Федерации после стрима видеоблогера Станислава Решетняка (Reeflay) 2 декабря 2020 года, в ходе которого выяснилось, что девушка, находившаяся в кадре, умерла. Не выключая трансляции, молодой человек вызвал врачей и полицию. Бригада скорой помощи констатировала смерть. Впоследствии блогера арестовали по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем гибель человека, ему грозит до 15 лет колонии.
Заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
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В СФ выступили за введение внесудебной блокировки сайтов с трэш-стримами
 
РоссияСовет Федерации РФМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Алексей ПушковОбщество
 
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