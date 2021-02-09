https://ria.ru/20210209/mvd-1596676680.html

В МВД рассказали, как бороться с трэш-стримами

В МВД рассказали, как бороться с трэш-стримами

Для борьбы с трэш-стримами необходимо изменение законодательства, поскольку истязаемые на них люди часто не обращаются в полицию и не имеют претензий к своим... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T14:27

2021-02-09T14:27

2021-02-09T14:53

россия

совет федерации рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

алексей пушков

общество

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Для борьбы с трэш-стримами необходимо изменение законодательства, поскольку истязаемые на них люди часто не обращаются в полицию и не имеют претензий к своим мучителям, считает первый заместитель начальника бюро МВД РФ Олег Козлов.Закон о запрете трэш-стримов может быть принят до середины июля, сообщил ранее председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.На пресс-конференции во вторник был упомянут Валентин - человек без определенного места жительства, которого в прямом эфире истязали ведущие трэш-стрима."Он же пострадавший, он должен сам прийти. Его опросили, он заявил, что делал это добровольно, никаких травм не получал... Необходимы новые законодательные инициативы, именно чтобы это явление (трэш-стримы - ред.) рассматривалось как новый вид совершения преступлений в сети интернет", - сказал Козлов.Он подчеркнул, что данный вопрос требует достаточной проработки.Обсуждение наказания для трэш-стримеров началось в Совете Федерации после стрима видеоблогера Станислава Решетняка (Reeflay) 2 декабря 2020 года, в ходе которого выяснилось, что девушка, находившаяся в кадре, умерла. Не выключая трансляции, молодой человек вызвал врачей и полицию. Бригада скорой помощи констатировала смерть. Впоследствии блогера арестовали по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем гибель человека, ему грозит до 15 лет колонии.

https://ria.ru/20210201/volodin-1595538723.html

https://ria.ru/20210125/tresh-strimy-1594413293.html

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россия, совет федерации рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), алексей пушков, общество