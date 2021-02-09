https://ria.ru/20210209/koronavirus-1596705781.html

В ЕС выявили крупную вспышку южноафриканского штамма коронавируса

В ЕС выявили крупную вспышку южноафриканского штамма коронавируса

Власти Австрии заявили о крупной вспышке южноафриканского штамма коронавируса в федеральной земле Тироль. Об этом сообщил канцлер Себастьян Курц. РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T17:02

2021-02-09T17:02

2021-02-09T19:28

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

себастьян курц

тироль

австрия

в мире

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ВЕНА, 9 фев — РИА Новости. Власти Австрии заявили о крупной вспышке южноафриканского штамма коронавируса в федеральной земле Тироль. Об этом сообщил канцлер Себастьян Курц.По его словам, в Тироле зафиксировали 400 подозрений на южноафриканский штамм, 293 из них подтвердились, причем более 120 — это активные случаи заболевания."В данный момент мы рекомендуем отказаться от поездок в Тироль и из него. Более того, мы решили временно ввести еще одну необходимую меру, а именно: для поездок из Тироля необходимо иметь отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее чем за 48 часов до поездки", — сказал Курц.Эти меры вступят в силу с 12 февраля и будут действовать десять дней, но Восточного Тироля они не касаются, потому что там ситуация под контролем. Кроме того, добавил Курц, региональные власти сделают акцент на массовом тестировании населения.Глава МВД Австрии Карл Нехаммер добавил, что в период действия ограничительных мер полиция и военнослужащие будут контролировать у жителей Тироля наличие отрицательного теста на коронавирус на улицах, на вокзале и в аэропорту Инсбрука. Нарушителям грозит штраф до 1450 евро.

https://ria.ru/20210201/koronavirus-1595557571.html

тироль

австрия

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коронавирус covid-19, себастьян курц, тироль, австрия, в мире