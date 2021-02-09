https://ria.ru/20210209/koronavirus-1596634746.html

В Москве за сутки выявили 1584 случая COVID-19

В Москве за сутки выявили 1584 случая COVID-19

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве - 1584, в Санкт-Петербурге - 1078, Подмосковье - 903, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T11:02

2021-02-09T11:02

2021-02-09T11:02

распространение коронавируса

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве - 1584, в Санкт-Петербурге - 1078, Подмосковье - 903, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 1584, 2. Санкт-Петербург - 1078, 3. Московская область - 903", - говорится в сообщении.Наименьший прирост коронавируса отмечен в Магаданской области - 12, Еврейской автономной области - 7, Ненецком автономном округе - 5.

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), магаданская область