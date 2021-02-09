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В Москве за сутки выявили 1584 случая COVID-19
В Москве за сутки выявили 1584 случая COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве - 1584, в Санкт-Петербурге - 1078, Подмосковье - 903, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T11:02
2021-02-09T11:02
2021-02-09T11:02
распространение коронавируса
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
магаданская область
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве - 1584, в Санкт-Петербурге - 1078, Подмосковье - 903, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 1584, 2. Санкт-Петербург - 1078, 3. Московская область - 903", - говорится в сообщении.Наименьший прирост коронавируса отмечен в Магаданской области - 12, Еврейской автономной области - 7, Ненецком автономном округе - 5.
москва
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РИА Новости
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здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), магаданская область