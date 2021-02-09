https://ria.ru/20210209/donory-1596714002.html

Более 64 тонн донорской крови было заготовлено в Подмосковье в 2020 году

Более 64 тонн донорской крови было заготовлено в Подмосковье в 2020 году

Более 64 тонн донорской крови и ее компонентов было заготовлено в Московской области в 2020 году, сообщает пресс-служба регионального минздрава. РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T17:47

2021-02-09T17:47

2021-02-09T17:47

новости подмосковья

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Более 64 тонн донорской крови и ее компонентов было заготовлено в Московской области в 2020 году, сообщает пресс-служба регионального минздрава."За 2020 год учреждения Службы крови Московской области заготовили более 64 тонн донорской крови и ее компонентов", - говорится в сообщении.Отмечается, что для удобства жителей ведущее учреждение службы крови - Московская областная станция переливания крови - принимает доноров без выходных.

https://radiosputnik.ria.ru/20201230/donor-1591584551.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, московская область (подмосковье)