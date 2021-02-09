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Более 64 тонн донорской крови было заготовлено в Подмосковье в 2020 году
Более 64 тонн донорской крови было заготовлено в Подмосковье в 2020 году
Более 64 тонн донорской крови и ее компонентов было заготовлено в Московской области в 2020 году, сообщает пресс-служба регионального минздрава. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T17:47
2021-02-09T17:47
новости подмосковья
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Более 64 тонн донорской крови и ее компонентов было заготовлено в Московской области в 2020 году, сообщает пресс-служба регионального минздрава."За 2020 год учреждения Службы крови Московской области заготовили более 64 тонн донорской крови и ее компонентов", - говорится в сообщении.Отмечается, что для удобства жителей ведущее учреждение службы крови - Московская областная станция переливания крови - принимает доноров без выходных.
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здоровье - общество, московская область (подмосковье)

Более 64 тонн донорской крови было заготовлено в Подмосковье в 2020 году

17:47 09.02.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗабор крови у донора в ФГБУЗ "Центр крови Федерального медико-биологического агентства" в Москве
Забор крови у донора в ФГБУЗ Центр крови Федерального медико-биологического агентства в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Более 64 тонн донорской крови и ее компонентов было заготовлено в Московской области в 2020 году, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
"За 2020 год учреждения Службы крови Московской области заготовили более 64 тонн донорской крови и ее компонентов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для удобства жителей ведущее учреждение службы крови - Московская областная станция переливания крови - принимает доноров без выходных.
"Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в прошлом году, активные и неравнодушные жители продолжали сдавать кровь. Именно благодаря им Московская область полностью обеспечивает себя донорской кровью и ее компонентами", - приводит пресс-служба слова главного врача Московской областной станции переливания крови Марии Аппалуп.
Сотрудница станции переливания крови в Симферополе производит забор крови у мужчины - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
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