Более 64 тонн донорской крови было заготовлено в Подмосковье в 2020 году
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗабор крови у донора в ФГБУЗ "Центр крови Федерального медико-биологического агентства" в Москве
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Более 64 тонн донорской крови и ее компонентов было заготовлено в Московской области в 2020 году, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
"За 2020 год учреждения Службы крови Московской области заготовили более 64 тонн донорской крови и ее компонентов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для удобства жителей ведущее учреждение службы крови - Московская областная станция переливания крови - принимает доноров без выходных.
"Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в прошлом году, активные и неравнодушные жители продолжали сдавать кровь. Именно благодаря им Московская область полностью обеспечивает себя донорской кровью и ее компонентами", - приводит пресс-служба слова главного врача Московской областной станции переливания крови Марии Аппалуп.
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