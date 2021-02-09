В Петербурге завели дело на мужчину, накормившего дочь наркотиками
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело на мужчину в Санкт-Петербурге, который накормил 1,5-месячную девочку детской смесью с наркотиком, сообщается на сайте СК РФ.
По данным следствия, подозреваемый в квартире на проспекте Энтузиастов вел асоциальный образ жизни, ежедневно принимал в присутствии 1,5-месячной дочери алкоголь, наркотические и психотропные вещества.
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Будучи в состоянии наркотического опьянения 3 февраля мужчина допустил попадание наркотика в детскую смесь, которой накормил девочку. Ребенок был госпитализирован, ей оказали помощь, сейчас жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.
"Следственными органами главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) в отношении мужчины 1985 года рождения", - говорится в сообщении.
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В отношении мужчины избрана мера пресечения, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.
Ранее пресс-служба регионального ГУМВД сообщила, что в ночь на 4 февраля в полицию поступила информация о госпитализации с острым отравлением девочки 2020 года рождения из квартиры дома на проспекте Энтузиастов. Мать ребенка рассказала, что оставила дочку с отцом, а вернувшись, обнаружила ребенка без сознания.