https://ria.ru/20210209/delo-1596660169.html

В Петербурге завели дело на мужчину, накормившего дочь наркотиками

В Петербурге завели дело на мужчину, накормившего дочь наркотиками

Следователи завели уголовное дело на мужчину в Санкт-Петербурге, который накормил 1,5-месячную девочку детской смесью с наркотиком, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T13:06

2021-02-09T13:06

2021-02-09T13:06

россия

гумвд

следственный комитет россии (ск рф)

санкт-петербург

происшествия

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело на мужчину в Санкт-Петербурге, который накормил 1,5-месячную девочку детской смесью с наркотиком, сообщается на сайте СК РФ.По данным следствия, подозреваемый в квартире на проспекте Энтузиастов вел асоциальный образ жизни, ежедневно принимал в присутствии 1,5-месячной дочери алкоголь, наркотические и психотропные вещества.Будучи в состоянии наркотического опьянения 3 февраля мужчина допустил попадание наркотика в детскую смесь, которой накормил девочку. Ребенок был госпитализирован, ей оказали помощь, сейчас жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.В отношении мужчины избрана мера пресечения, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.Ранее пресс-служба регионального ГУМВД сообщила, что в ночь на 4 февраля в полицию поступила информация о госпитализации с острым отравлением девочки 2020 года рождения из квартиры дома на проспекте Энтузиастов. Мать ребенка рассказала, что оставила дочку с отцом, а вернувшись, обнаружила ребенка без сознания.

https://ria.ru/20201216/narkotiki-1589540015.html

https://ria.ru/20201112/otravlenie-1584316625.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гумвд, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия