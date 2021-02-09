Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210209/delo-1596660169.html
В Петербурге завели дело на мужчину, накормившего дочь наркотиками
В Петербурге завели дело на мужчину, накормившего дочь наркотиками
Следователи завели уголовное дело на мужчину в Санкт-Петербурге, который накормил 1,5-месячную девочку детской смесью с наркотиком, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T13:06
2021-02-09T13:06
россия
гумвд
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело на мужчину в Санкт-Петербурге, который накормил 1,5-месячную девочку детской смесью с наркотиком, сообщается на сайте СК РФ.По данным следствия, подозреваемый в квартире на проспекте Энтузиастов вел асоциальный образ жизни, ежедневно принимал в присутствии 1,5-месячной дочери алкоголь, наркотические и психотропные вещества.Будучи в состоянии наркотического опьянения 3 февраля мужчина допустил попадание наркотика в детскую смесь, которой накормил девочку. Ребенок был госпитализирован, ей оказали помощь, сейчас жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.В отношении мужчины избрана мера пресечения, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.Ранее пресс-служба регионального ГУМВД сообщила, что в ночь на 4 февраля в полицию поступила информация о госпитализации с острым отравлением девочки 2020 года рождения из квартиры дома на проспекте Энтузиастов. Мать ребенка рассказала, что оставила дочку с отцом, а вернувшись, обнаружила ребенка без сознания.
https://ria.ru/20201216/narkotiki-1589540015.html
https://ria.ru/20201112/otravlenie-1584316625.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2482c15f0418704d8389caffbbd63a83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, гумвд, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия

В Петербурге завели дело на мужчину, накормившего дочь наркотиками

13:06 09.02.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело на мужчину в Санкт-Петербурге, который накормил 1,5-месячную девочку детской смесью с наркотиком, сообщается на сайте СК РФ.
По данным следствия, подозреваемый в квартире на проспекте Энтузиастов вел асоциальный образ жизни, ежедневно принимал в присутствии 1,5-месячной дочери алкоголь, наркотические и психотропные вещества.
Игрушка в палате детской больницы - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
16 декабря 2020, 17:01
В Нижнем Новгороде двухлетний ребенок отравился наркотиками
Будучи в состоянии наркотического опьянения 3 февраля мужчина допустил попадание наркотика в детскую смесь, которой накормил девочку. Ребенок был госпитализирован, ей оказали помощь, сейчас жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.
"Следственными органами главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) в отношении мужчины 1985 года рождения", - говорится в сообщении.
Медицинский работник у машины скорой помощи в Москве - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
12 ноября 2020, 16:23
Московская школьница нашла в подъезде наркотики и отравилась
В отношении мужчины избрана мера пресечения, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.
Ранее пресс-служба регионального ГУМВД сообщила, что в ночь на 4 февраля в полицию поступила информация о госпитализации с острым отравлением девочки 2020 года рождения из квартиры дома на проспекте Энтузиастов. Мать ребенка рассказала, что оставила дочку с отцом, а вернувшись, обнаружила ребенка без сознания.
 
РоссияГУМВДСледственный комитет России (СК РФ)Санкт-ПетербургПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:09Пушков прокомментировал решение сената США по процессу импичмента Трампу
06:09Эксперты рассказали, нужно ли блокировать карту после звонка мошенников
06:06Российские ученые выделили из иглокожего вещество для борьбы с раком
06:01В МИД ответили на попытку Киева закрыть крымский Twitter-аккаунт
05:40ВОЗ объяснила, почему рано радоваться сокращению числа случаев COVID-19
05:35Американцы перепутали НЛО в небе с баллистической ракетой
05:27Иммунная память важнее антител к коронавирусу, считает эксперт
05:20Иммунолог развеяла миф о формировании коллективного иммунитета к COVID-19
05:00CNN: Трамп недоволен работой адвоката на заседании сената по импичменту
04:21Мясников рассказал, когда боль в горле может быть смертельно опасна
04:17Миронов назвал три способа увеличить пенсии россиян
04:15Генконсульство США во Владивостоке могут закрыть к середине весны
04:11Эксперт объяснила, почему нельзя стирать нетканые маски
04:10Россиянам рассказали, где нельзя ставить роутер в квартире
03:58НАСА рассматривает возможность получения места для астронавта на "Союзе"
03:43В Якутске при тушении пожара в многоквартирном доме нашли два тела
03:38Завершились испытания первого в России автономного дрона-охотника "Волк"
03:30Источник: запуск российского спутника наблюдения Земли могут отложить
03:27Эксперт рассказала, кому нельзя носить респиратор без согласия врача
03:21Посол России оценил возможное влияние новых санкций на политику страны
Лента новостейМолния