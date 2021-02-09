https://ria.ru/20210209/belorussiya-1596573919.html

После Тихановской — к Лукашенко. В Белоруссию возвращается посол США

После Тихановской — к Лукашенко. В Белоруссию возвращается посол США

Соединенные Штаты пригрозили Александру Лукашенко новыми санкциями, если он не выпустит оппонентов из тюрем. Напомнили и о приятном: в Белоруссию вот-вот... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T08:00

2021-02-09T08:00

2021-02-09T11:14

протесты в белоруссии

мария колесникова

светлана тихановская

виктор бабарико

дональд трамп

александр лукашенко

джордж буш (младший)

мвф

джо байден

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Соединенные Штаты пригрозили Александру Лукашенко новыми санкциями, если он не выпустит оппонентов из тюрем. Напомнили и о приятном: в Белоруссию вот-вот вернется американский посол и между странами начнутся официальные дипломатические контакты. Что скрыто за вашингтонской политикой кнута и пряника в отношении Минска, разбиралось РИА Новости. Невыносимые условия"Мы солидарны с народом Белоруссии. Вы — пример исключительной силы и стойкости перед лицом жестких репрессий. Ваша борьба за право принимать решения о будущем страны вдохновляет", — обратился Госдепартамент США к белорусам.Команда Джо Байдена накануне переезда в Белый дом намеревалась держать ситуацию в республике в центре внимания и даже грозила создать "невыносимые условия" для окружения Лукашенко. Несколько недель тишины — и вот первые заявления. Контакты Байден налаживает через оппозицию. На инаугурацию пригласил Светлану Тихановскую. До Вашингтона она еще не доехала, но, если встреча состоится, критикой Лукашенко дело не ограничится. Американцы обсудят вполне конкретные вопросы. Например, как разумно потратить дотации на поддержку демократии в республике. Тем более размер финансовой помощи противникам белорусской власти в этом году вырос почти в семь раз: с 30 до 200 миллионов долларов. В планах Вашингтона — расширить список санкций против силовиков, судей, бизнесменов, симпатизирующих Лукашенко. Кроме того, американцы требуют освобождения его противников: Марии Колесниковой, Виктора Бабарико, Сергея Тихановского. Долгий путь посла США в МинскНо все это не мешает Вашингтону сохранять каналы связи с официальным Минском. Со дня на день в Белоруссию вернется посол США, отозванный двенадцать лет назад. Еще при Дональде Трампе на эту должность согласовали Джули Фишер, специалиста по России и странам Восточной Европы. К приезду дипломата белорусские власти готовятся с прошлой зимы, когда Минск посетил госсекретарь Майк Помпео. Визит столь высокопоставленного американского чиновника Лукашенко воспринял как личную победу. Политики договорились вернуть послов и нормализовать дипотношения. Противники главы государства рассчитывали, что из-за силового подавления демонстраций Вашингтон откажется от планов. Но в середине декабря, когда уличная активность практически сошла на нет, сенат США утвердил кандидатуру Фишер. Она отправилась в Минск еще на прошлой неделе. Но пока не добралась. Сначала заглянула в Варшаву, встретилась с Павлом Латушкой — бывшим министром культуры Белоруссии, а ныне противником Лукашенко. И пообещала: "Американцы усилят поддержку белорусов, борющихся за свои права. Мы сделаем все, чтобы республика не лишилась независимости". Затем заехала в Литву к Тихановской: поинтересовалась, как Вашингтон может помочь белорусской оппозиции. Та посоветовала давить на режим точечными санкциями против компаний, организаций и "кошельков" Лукашенко. И подчеркнула: "Важно, чтобы США работали в связке с Великобританией, ЕС и Канадой". Теперь главная интрига — состоится ли вручение верительных грамот. Если Фишер лично передаст документ Лукашенко, то в мире это воспримут как признание легитимности. А ведь Запад отказался считать его законным президентом. Но, скорее всего, дипломаты найдут способ избежать прямой встречи. Американские маневры"Если бы американцы хотели подорвать режим Лукашенко, то ввели бы санкции против системообразующих промышленных компаний в Белоруссии. Пока они работают, режим стабилен. Более того, американцы сотрудничают с этими фирмами на основе генеральной лицензии — причем долгосрочной, двухлетней", — говорит программный директор РСМД Иван Тимофеев. По его словам, Вашингтон еще в начале протестов мог отменить лицензию. У Лукашенко возникли бы серьезные проблемы, но США на это не пошли. "Вывод таков: Запад хочет сохранить контакты с главой республики, потому и ограничивается санкциями в отношении госчиновников, людей из окружения Батьки, которые и так неплохо чувствуют себя на родине. Белорусский президент нужен США и ЕС для давления на Россию", — полагает Тимофеев. Он напоминает: "Лукашенко давно вел многовекторную политику, зачистил политическое поле. В стране не осталось лидеров протеста, но и пророссийских партий не появилось. Если ввести жесткие санкции, то в Белоруссии усилится Россия. Этого и опасаются на Западе". Политолог не исключает, что Лукашенко рано или поздно возобновит торг с Москвой. Минск потребовал увеличить цену за транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба", причем речь шла о повышении на 25 процентов. Российские компании отказались, белорусский президент смирился. Но ситуация показательная, отмечает Тимофеев. "Миссия посла Фишер не ограничится вопросами прав человека и демократии. Администрация Трампа наметила план действий по поставкам нефти в Белоруссию, и этим может воспользоваться Байден. Независимо от того, блефует Лукашенко или всерьез рассматривает замену российского газа американским сланцевым, вопросы энергетики — мощный инструмент торга с Россией как для США, так и Белоруссии", — подчеркивает эксперт. Ставка на демократиюБелорусский политолог Валерий Карбалевич полагает, что санкции США против компаний не подорвут режим — из-за небольшого товарооборота. Если сотрудничество прекратится, это нанесет скорее имиджевый, но не экономический удар. Карбалевич обращает внимание на другое: "Через американские банки заключаются сделки и между белорусскими и российскими фирмами. Блокировка может сильно осложнить ситуацию".Кроме того, еще при Джордже Буше — младшем приняли акт, запрещающий выделять Белоруссии кредиты. "Минск получал их от МВФ, хотя американская делегация и не участвовала в голосовании. Если Байден вернется к требованиям акта, то белорусскому режиму можно не ждать внешней помощи. Правда, теперь Лукашенко и так на нее не надеется", — заключает эксперт. Работа Фишер покажет, стоит ли Лукашенко рассчитывать на возобновление контактов с Западом. При этом политолог отмечает: для Байдена Белоруссия важна не как козырь против России. Американский президент делает ставку на права человека и демократию, поэтому новых трений не избежать.

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Дубинки и водометы: протесты в Белоруссии вспыхнули с новой силой В Белоруссии после инаугурации президента Александра Лукашенко 23 сентября прокатилась очередная волна протестов. Митинги приобрели агрессивный характер и сопровождались открытыми столкновениями с силовиками. Правоохранительными органами были задержаны свыше 360 человек, из них – 252 человека в Минске.В Белоруссии после инаугурации президента Александра Лукашенко 23 сентября прокатилась очередная волна протестов. Митинги приобрели агрессивный характер и сопровождались открытыми столкновениями с силовиками. Правоохранительными органами были задержаны свыше 360 человек, из них – 252 человека в Минске. 2021-02-09T08:00 true PT1M40S

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мария колесникова, светлана тихановская, виктор бабарико, дональд трамп, александр лукашенко, джордж буш (младший), мвф, джо байден, белоруссия, сша, в мире