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ФСИН назвала видео о выгребной яме в ангарской ИК-15 фейком
ФСИН назвала видео о выгребной яме в ангарской ИК-15 фейком
Появившееся в интернете видео, на котором якобы сотрудники колонии заставляют заключенных нырять в выгребную яму, не имеет отношения к ИК-15 в Ангарске,... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T14:05
2021-02-08T14:05
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
ангарск
иркутская область
общество
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ИРКУТСК, 8 фев – РИА Новости. Появившееся в интернете видео, на котором якобы сотрудники колонии заставляют заключенных нырять в выгребную яму, не имеет отношения к ИК-15 в Ангарске, сообщает ГУФСИН по Иркутской области.На видео мужчина ныряет в выгребную яму, а в комментариях к нему говорится, что такими методами пользуются оперативные сотрудники ангарской колонии №15 при работе с заключенными.Уточняется, что детали, изображенные на видео, не имеют отношения к ИК-15. Выгребных ям подобного типа в учреждении нет. Кроме того, на "осужденном" отсутствует обязательная для колоний одежда установленного образца.В апреле 2020 года в ИК-15 Ангарска произошел бунт, в результате которого один сотрудник ГУФСИН пострадал, а несколько осужденных нанесли себе телесные повреждения. На следующий день в колонии возник пожар: сгорели постройки промышленной зоны, жилую зону огонь не затронул. При разборе завалов было найдено тело заключенного. СК в сентябре предъявил обвинения 15 наиболее активным зачинщикам бунта.В настоящее время в Иркутской области работает комиссия ФСИН России, которая проверяет организацию работы по соблюдению прав человека в подведомственных учреждениях.
https://ria.ru/20200425/1570553688.html
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федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), ангарск, иркутская область, общество

ФСИН назвала видео о выгребной яме в ангарской ИК-15 фейком

14:05 08.02.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкТабличка на воротах исправительной колонии №15 в Ангарске
Табличка на воротах исправительной колонии №15 в Ангарске - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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ИРКУТСК, 8 фев – РИА Новости. Появившееся в интернете видео, на котором якобы сотрудники колонии заставляют заключенных нырять в выгребную яму, не имеет отношения к ИК-15 в Ангарске, сообщает ГУФСИН по Иркутской области.
На видео мужчина ныряет в выгребную яму, а в комментариях к нему говорится, что такими методами пользуются оперативные сотрудники ангарской колонии №15 при работе с заключенными.
"В сети интернет появилось видео, на котором якобы осужденный, отбывающий наказание в ИК-15, ныряет в выгребную яму. Данное видео носит явный фейковый характер", - говорится в сообщении.
Уточняется, что детали, изображенные на видео, не имеют отношения к ИК-15. Выгребных ям подобного типа в учреждении нет. Кроме того, на "осужденном" отсутствует обязательная для колоний одежда установленного образца.
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В апреле 2020 года в ИК-15 Ангарска произошел бунт, в результате которого один сотрудник ГУФСИН пострадал, а несколько осужденных нанесли себе телесные повреждения. На следующий день в колонии возник пожар: сгорели постройки промышленной зоны, жилую зону огонь не затронул. При разборе завалов было найдено тело заключенного. СК в сентябре предъявил обвинения 15 наиболее активным зачинщикам бунта.
В настоящее время в Иркутской области работает комиссия ФСИН России, которая проверяет организацию работы по соблюдению прав человека в подведомственных учреждениях.
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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)АнгарскИркутская областьОбщество
 
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