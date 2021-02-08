ФСИН назвала видео о выгребной яме в ангарской ИК-15 фейком
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкТабличка на воротах исправительной колонии №15 в Ангарске
ИРКУТСК, 8 фев – РИА Новости. Появившееся в интернете видео, на котором якобы сотрудники колонии заставляют заключенных нырять в выгребную яму, не имеет отношения к ИК-15 в Ангарске, сообщает ГУФСИН по Иркутской области.
На видео мужчина ныряет в выгребную яму, а в комментариях к нему говорится, что такими методами пользуются оперативные сотрудники ангарской колонии №15 при работе с заключенными.
"В сети интернет появилось видео, на котором якобы осужденный, отбывающий наказание в ИК-15, ныряет в выгребную яму. Данное видео носит явный фейковый характер", - говорится в сообщении.
Уточняется, что детали, изображенные на видео, не имеют отношения к ИК-15. Выгребных ям подобного типа в учреждении нет. Кроме того, на "осужденном" отсутствует обязательная для колоний одежда установленного образца.
25 апреля 2020, 09:42Осужденный из ИК в Ангарске заявил, что ролик об избиении был постановкой
В апреле 2020 года в ИК-15 Ангарска произошел бунт, в результате которого один сотрудник ГУФСИН пострадал, а несколько осужденных нанесли себе телесные повреждения. На следующий день в колонии возник пожар: сгорели постройки промышленной зоны, жилую зону огонь не затронул. При разборе завалов было найдено тело заключенного. СК в сентябре предъявил обвинения 15 наиболее активным зачинщикам бунта.