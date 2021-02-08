https://ria.ru/20210208/zaklyuchennye-1596507079.html

ФСИН назвала видео о выгребной яме в ангарской ИК-15 фейком

ФСИН назвала видео о выгребной яме в ангарской ИК-15 фейком

Появившееся в интернете видео, на котором якобы сотрудники колонии заставляют заключенных нырять в выгребную яму, не имеет отношения к ИК-15 в Ангарске,... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T14:05

2021-02-08T14:05

2021-02-08T14:05

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

ангарск

иркутская область

общество

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ИРКУТСК, 8 фев – РИА Новости. Появившееся в интернете видео, на котором якобы сотрудники колонии заставляют заключенных нырять в выгребную яму, не имеет отношения к ИК-15 в Ангарске, сообщает ГУФСИН по Иркутской области.На видео мужчина ныряет в выгребную яму, а в комментариях к нему говорится, что такими методами пользуются оперативные сотрудники ангарской колонии №15 при работе с заключенными.Уточняется, что детали, изображенные на видео, не имеют отношения к ИК-15. Выгребных ям подобного типа в учреждении нет. Кроме того, на "осужденном" отсутствует обязательная для колоний одежда установленного образца.В апреле 2020 года в ИК-15 Ангарска произошел бунт, в результате которого один сотрудник ГУФСИН пострадал, а несколько осужденных нанесли себе телесные повреждения. На следующий день в колонии возник пожар: сгорели постройки промышленной зоны, жилую зону огонь не затронул. При разборе завалов было найдено тело заключенного. СК в сентябре предъявил обвинения 15 наиболее активным зачинщикам бунта.В настоящее время в Иркутской области работает комиссия ФСИН России, которая проверяет организацию работы по соблюдению прав человека в подведомственных учреждениях.

https://ria.ru/20200425/1570553688.html

https://ria.ru/20210208/pytki-1596226127.html

ангарск

иркутская область

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федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), ангарск, иркутская область, общество