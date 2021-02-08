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В Венгрии продолжаются переговоры о производстве вакцины "Спутник V"

В Венгрии продолжаются переговоры о производстве вакцины "Спутник V"

Переговоры о производстве российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Венгрии продолжаются, сказал в понедельник торговый представитель РФ в Венгрии Павел... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T14:33

2021-02-08T14:33

2021-02-08T14:33

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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боливия

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Переговоры о производстве российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Венгрии продолжаются, сказал в понедельник торговый представитель РФ в Венгрии Павел Ильин.Накануне венгерский национальный центр здравоохранения окончательно одобрил к использованию российскую вакцину от коронавируса "Спутник V"."Об этом (производстве в Венгрии - ред.) речь была, переговоры продолжаются. Пока, можно так сказать, что это переговоры на политическом уровне, не на уровне компаний и технических вопросов. Об этом речь зашла в первую очередь во время заседания межправкомиссии, которая проходила в конце ноября прошлого года", - сказал Ильин в эфире телеканала "Россия-24".Кроме того, Ильин отметил, что "была предварительная договоренность (о локализации производства), что одна из венгерских компаний выразила готовность"."Сейчас вопрос решается. Когда конкретно будет запущен процесс, пока этого никто сказать не может. Но мы продолжаем следить и надеяться", - добавил он.Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтверждающие высокую эффективность и безопасность вакцины. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией."Спутник V" была зарегистрирована Минздравом России в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.Применение вакцины "Спутник V" ранее было одобрено в 21 стране: России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа и Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане и Мьянме.

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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2021-02-08T14:33 true PT3M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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