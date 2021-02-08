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Распространение коронавируса
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Володин раскритиковал позицию стран, мешающих распространению вакцины
Володин раскритиковал позицию стран, мешающих распространению вакцины
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с иранским коллегой заявил, что необходимо создавать условия для оказания помощи людям и считает неприемлемой... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T14:22
2021-02-08T14:22
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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здоровье - общество
госдума рф
евросоюз
вячеслав володин
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с иранским коллегой заявил, что необходимо создавать условия для оказания помощи людям и считает неприемлемой позицию ряда стран, США и Евросоюза, которые препятствуют распространению новых лекарств и вакцины.В понедельник Володин встретился с председателем Собрания Исламского Совета Ирана. Посещение Москвы - первый зарубежный визит Мохаммада Багера Галибафа в должности председателя Собрания Исламского Совета Ирана. Спикеры обсудили развитие межпарламентских отношений в различных форматах, взаимовыгодного сотрудничества в бизнесе, здравоохранении и энергетике.Володин выразил надежду, что этот визит позволит выработать новые форматы коммуникаций между парламентами России и Ирана."Мир меняется в связи с пандемией, нам надо искать их и думать, как развивать отношений, несмотря на те сложности, которые принесла коронавирусная инфекция", - сказал Володин в ходе встречи."Необходимо создавать все условия, чтобы оказывать помощь людям, и мы считаем неприемлемой позицию ряда стран - США, Евросоюза, - когда они препятствуют распространению новых лекарств, вакцины", - отметил он.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, госдума рф, евросоюз, вячеслав володин, москва, сша, в мире

Володин раскритиковал позицию стран, мешающих распространению вакцины

14:22 08.02.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с иранским коллегой заявил, что необходимо создавать условия для оказания помощи людям и считает неприемлемой позицию ряда стран, США и Евросоюза, которые препятствуют распространению новых лекарств и вакцины.
В понедельник Володин встретился с председателем Собрания Исламского Совета Ирана. Посещение Москвы - первый зарубежный визит Мохаммада Багера Галибафа в должности председателя Собрания Исламского Совета Ирана. Спикеры обсудили развитие межпарламентских отношений в различных форматах, взаимовыгодного сотрудничества в бизнесе, здравоохранении и энергетике.
Володин выразил надежду, что этот визит позволит выработать новые форматы коммуникаций между парламентами России и Ирана.
"Мир меняется в связи с пандемией, нам надо искать их и думать, как развивать отношений, несмотря на те сложности, которые принесла коронавирусная инфекция", - сказал Володин в ходе встречи.
"Необходимо создавать все условия, чтобы оказывать помощь людям, и мы считаем неприемлемой позицию ряда стран - США, Евросоюза, - когда они препятствуют распространению новых лекарств, вакцины", - отметил он.
 
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