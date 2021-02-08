https://ria.ru/20210208/turtsiya-1596508050.html
В Турции пообещали безопасный отдых для россиян в новом сезоне
В Турции пообещали безопасный отдых для россиян в новом сезоне
Посольство и генконсульства России в Турции в период нового туристического сезона будут работать над тем, чтобы обеспечить безопасный отдых россиян в условиях... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T14:15
2021-02-08T14:15
2021-02-08T14:15
туризм
куда можно лететь
коронавирус covid-19
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новости - туризм
турция
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АНКАРА, 8 фев — РИА Новости. Посольство и генконсульства России в Турции в период нового туристического сезона будут работать над тем, чтобы обеспечить безопасный отдых россиян в условиях пандемии коронавируса, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.По данным турецкого министерства культуры и туризма, около 2,13 миллиона российских гостей посетили страну в 2020 году, по итогам года они стали лидерами среди иностранцев, отдыхавших в этом государстве."В преддверии туристического сезона, как представляется, турецкие власти вновь займутся выработкой мер безопасности для отдыхающих, в том числе — россиян. И посольство, и генеральные консульства также будут работать над тем, чтобы обеспечить их благополучное пребывание здесь", — сказал собеседник агентства.Он напомнил об ограничительных мерах, которые в настоящее время действуют в Турции, в частности, о комендантском часе с 21.00 до 5.00 в рабочие дни, а также с 21.00 пятницы до 5.00 понедельника."Помимо этого, необходимо везде соблюдать масочный режим (штраф за его нарушение около девяти тысяч рублей в переводе на наши деньги), социальную дистанцию – от полутора до двух метров. Некоторые владельцы магазинов вводят и дополнительные ограничительные меры: иногда разумные, иногда, может быть, излишне строгие, но они, тем не менее, соблюдаются. Рестораны, кафе, ночные клубы и прочие увеселительные заведения закрыты, общепит, правда, работает, но только "на вынос", — сказал Ерхов.По его словам, на фоне фиксируемых сейчас довольно позитивных тенденций в Турции в ближайшее время возможно принятие мер, направленных на ослабление этого режима.
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куда можно лететь, коронавирус covid-19, куда поехать, новости - туризм, турция, анкара, отдых
АНКАРА, 8 фев — РИА Новости. Посольство и генконсульства России в Турции в период нового туристического сезона будут работать над тем, чтобы обеспечить безопасный отдых россиян в условиях пандемии коронавируса, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.
По данным турецкого министерства культуры и туризма, около 2,13 миллиона российских гостей посетили страну в 2020 году, по итогам года они стали лидерами среди иностранцев, отдыхавших в этом государстве.
"В преддверии туристического сезона, как представляется, турецкие власти вновь займутся выработкой мер безопасности для отдыхающих, в том числе — россиян. И посольство, и генеральные консульства также будут работать над тем, чтобы обеспечить их благополучное пребывание здесь", — сказал собеседник агентства.
Он напомнил об ограничительных мерах, которые в настоящее время действуют в Турции, в частности, о комендантском часе с 21.00 до 5.00 в рабочие дни, а также с 21.00 пятницы до 5.00 понедельника.
"Помимо этого, необходимо везде соблюдать масочный режим (штраф за его нарушение около девяти тысяч рублей в переводе на наши деньги), социальную дистанцию – от полутора до двух метров. Некоторые владельцы магазинов вводят и дополнительные ограничительные меры: иногда разумные, иногда, может быть, излишне строгие, но они, тем не менее, соблюдаются. Рестораны, кафе, ночные клубы и прочие увеселительные заведения закрыты, общепит, правда, работает, но только "на вынос", — сказал Ерхов.
По его словам, на фоне фиксируемых сейчас довольно позитивных тенденций в Турции в ближайшее время возможно принятие мер, направленных на ослабление этого режима.