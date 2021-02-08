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Москвичам пообещали рекордные снегопады
Москвичам пообещали рекордные снегопады
Рекордные снегопады пройдут в Москве в конце недели, сообщается на портале "Метеоновости". РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T09:52
2021-02-08T12:11
россия
погода
москва
общество
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Рекордные снегопады пройдут в Москве в конце недели, сообщается на портале "Метеоновости"."Новая неделя в столичном регионе будет богата погодными катаклизмами. Самые сильные морозы сменятся рекордным снегопадом. А причиной тому станет борьба арктического антициклона и южного циклона. В начале недели погоду в центральной России будет формировать область повышенного давления, с северными ветрами продолжится адвекция арктического воздуха. К концу рабочей недели южный циклон будет пытаться прорвать блокаду ледяного воздуха", - говорится в сообщении.Отмечается, что во вторник, 9 февраля, в столице будет холодно, ночью около минус 25 градусов, и днем мороз до минус 15, что ниже нормы на 10-11 градусов. Эти сутки обещают быть самыми холодными с начала зимы. Но солнце днем "скрасит" морозный эффект."А в пятницу, 12 февраля, в Москву нагрянет настоящее зимнее ненастье, со снегом, метелью и заносами на дорогах. Сильный снег будет лепить всю пятницу, за сутки на города выпадет рекордное количество осадков. Новый суточный рекорд по осадкам может значительно перекрыть существующий ранее, который составляет 7,3 мм и принадлежит 1973 году", - отмечается в сообщении.Сообщается, что одним днем снегопад не обойдется. За пятницу и субботу может выпасть более половины месячной нормы осадков.
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россия, погода, москва, общество

Москвичам пообещали рекордные снегопады

09:52 08.02.2021 (обновлено: 12:11 08.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБашни Московского Кремля
Башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Рекордные снегопады пройдут в Москве в конце недели, сообщается на портале "Метеоновости".
"Новая неделя в столичном регионе будет богата погодными катаклизмами. Самые сильные морозы сменятся рекордным снегопадом. А причиной тому станет борьба арктического антициклона и южного циклона. В начале недели погоду в центральной России будет формировать область повышенного давления, с северными ветрами продолжится адвекция арктического воздуха. К концу рабочей недели южный циклон будет пытаться прорвать блокаду ледяного воздуха", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что во вторник, 9 февраля, в столице будет холодно, ночью около минус 25 градусов, и днем мороз до минус 15, что ниже нормы на 10-11 градусов. Эти сутки обещают быть самыми холодными с начала зимы. Но солнце днем "скрасит" морозный эффект.
"А в пятницу, 12 февраля, в Москву нагрянет настоящее зимнее ненастье, со снегом, метелью и заносами на дорогах. Сильный снег будет лепить всю пятницу, за сутки на города выпадет рекордное количество осадков. Новый суточный рекорд по осадкам может значительно перекрыть существующий ранее, который составляет 7,3 мм и принадлежит 1973 году", - отмечается в сообщении.
Сообщается, что одним днем снегопад не обойдется. За пятницу и субботу может выпасть более половины месячной нормы осадков.
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