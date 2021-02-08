Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210208/sanitayzer-1596521450.html
В США семья выпившей антисептик женщины подала в суд на производителя
В США семья выпившей антисептик женщины подала в суд на производителя
Мать женщины, скончавшейся в США после употребления санитайзера, подала в суд на компанию-производителя дезинфицирующего средства с требованием выплаты... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T15:01
2021-02-08T15:01
миссури
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568181493_0:146:3068:1872_1920x0_80_0_0_22598eac4d8f99d9b0b5b82542a8fd70.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Мать женщины, скончавшейся в США после употребления санитайзера, подала в суд на компанию-производителя дезинфицирующего средства с требованием выплаты компенсации, сообщает телеканал KSDK.Как сообщается, 32-летняя Кайла Стагнер скончалась 30 мая 2020 года в больнице, расположенной в пригороде Сент-Луиса, штат Миссури. Согласно иску, женщина, у которой были проблемы с алкоголем, выпила несколько миллилитров антисептика Blumen Advanced Instant Sanitizer. После вскрытия судмедэксперт установил, что она скончалась в результате острого отравления метанолом.Согласно документам, в составе антисептика был указан этанол. Вместо этого санитайзер содержал опасный для жизни метанол, информация о котором не была указана на упаковке.Семья Стагнер требует выплаты компенсации в размере 75 тысяч долларов.Ранее сообщалось, что Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) опубликовало список брендов антисептиков для рук, которые потенциально представляют угрозу жизни и здоровью из-за содержания там метилового спирта.
https://radiosputnik.ria.ru/20201005/koronavirus-1578300342.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201118/antiseptik-1585159758.html
миссури
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568181493_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_212d12b27ab13aaa96d92301974464e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
миссури, сша, в мире

В США семья выпившей антисептик женщины подала в суд на производителя

15:01 08.02.2021
 
© Depositphotos / ToeytoeyАнтисептический гель для рук
Антисептический гель для рук - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© Depositphotos / Toeytoey
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Мать женщины, скончавшейся в США после употребления санитайзера, подала в суд на компанию-производителя дезинфицирующего средства с требованием выплаты компенсации, сообщает телеканал KSDK.
Как сообщается, 32-летняя Кайла Стагнер скончалась 30 мая 2020 года в больнице, расположенной в пригороде Сент-Луиса, штат Миссури. Согласно иску, женщина, у которой были проблемы с алкоголем, выпила несколько миллилитров антисептика Blumen Advanced Instant Sanitizer. После вскрытия судмедэксперт установил, что она скончалась в результате острого отравления метанолом.
Дезинфекция рук - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября 2020, 19:06Сказано в эфире
Маска, перчатки, санитайзер: как врачи оценивают средства защиты от COVIDВ Подмосковье 80% заразившихся коронавирусом признались, что не носили маски. В эфире радио Sputnik врачи высказали мнение о том, насколько эффективны средства защиты.
Согласно документам, в составе антисептика был указан этанол. Вместо этого санитайзер содержал опасный для жизни метанол, информация о котором не была указана на упаковке.
"Проверка показала, что дезинфицирующее средство для рук содержало смертельный уровень метанола... который при проглатывании в достаточных количествах является смертельным", - говорится в иске.
Семья Стагнер требует выплаты компенсации в размере 75 тысяч долларов.
Ранее сообщалось, что Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) опубликовало список брендов антисептиков для рук, которые потенциально представляют угрозу жизни и здоровью из-за содержания там метилового спирта.
В школах Москвы усилили меры профилактики в связи в коронавирусом - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
18 ноября 2020, 13:19
Только вредит. Эксперт указала, когда антисептик становится опасен
 
МиссуриСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:23Эксперт объяснил рост доверия к вакцине "Спутник V" в Европе
06:02Фотоловушки в ЕАО запечатлели жизнь "президентских" тигров
05:45В ОНФ предложили способ защитить пенсионеров от мошенников
05:30Цена на Brent превысила 61 доллар за баррель впервые с января 2020 года
04:35Bloomberg: в Twitter может появиться ряд платных услуг
04:23Пушкова рассмешили слова Зеленского о российской вакцине
04:17В МЧС напомнили, чем грозит ложный вызов
04:15Эксперт объяснил, почему опасно указывать имя и фамилию в Сети
03:58Мясников назвал "подозрительный" симптом рака поджелудочной железы
03:45Инфекционист объяснил, почему взрослых нужно прививать раньше детей
03:36Инфекционист оценил сроки появления коллективного иммунитета к COVID-19
03:30В Раде объяснили страхом отказ Зеленского от российской вакцины
03:17Институт Роскосмоса нашел у SpaceX признаки убыточности
03:14Аналитик предположил, когда мир сможет отказаться от доллара
03:09Биткоин трижды за несколько часов побил исторический рекорд
03:08В Танзании не менее 15 человек погибли от неизвестной болезни
02:53Захарова рассказала о двойственности заявлений испанских политиков
02:34Биткоин вновь побил исторический рекорд и превысил 46 тысяч долларов
02:29Названа самая частая ошибка, приводящая к острой боли в спине
02:27Посольство в Латвии прокомментировало запрет телеканала "Россия-РТР"
Лента новостейМолния