https://ria.ru/20210208/sanitayzer-1596521450.html

В США семья выпившей антисептик женщины подала в суд на производителя

В США семья выпившей антисептик женщины подала в суд на производителя

Мать женщины, скончавшейся в США после употребления санитайзера, подала в суд на компанию-производителя дезинфицирующего средства с требованием выплаты... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T15:01

2021-02-08T15:01

2021-02-08T15:01

миссури

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568181493_0:146:3068:1872_1920x0_80_0_0_22598eac4d8f99d9b0b5b82542a8fd70.jpg

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Мать женщины, скончавшейся в США после употребления санитайзера, подала в суд на компанию-производителя дезинфицирующего средства с требованием выплаты компенсации, сообщает телеканал KSDK.Как сообщается, 32-летняя Кайла Стагнер скончалась 30 мая 2020 года в больнице, расположенной в пригороде Сент-Луиса, штат Миссури. Согласно иску, женщина, у которой были проблемы с алкоголем, выпила несколько миллилитров антисептика Blumen Advanced Instant Sanitizer. После вскрытия судмедэксперт установил, что она скончалась в результате острого отравления метанолом.Согласно документам, в составе антисептика был указан этанол. Вместо этого санитайзер содержал опасный для жизни метанол, информация о котором не была указана на упаковке.Семья Стагнер требует выплаты компенсации в размере 75 тысяч долларов.Ранее сообщалось, что Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) опубликовало список брендов антисептиков для рук, которые потенциально представляют угрозу жизни и здоровью из-за содержания там метилового спирта.

https://radiosputnik.ria.ru/20201005/koronavirus-1578300342.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201118/antiseptik-1585159758.html

миссури

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

миссури, сша, в мире