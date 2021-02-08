https://ria.ru/20210208/sanitayzer-1596521450.html
В США семья выпившей антисептик женщины подала в суд на производителя
В США семья выпившей антисептик женщины подала в суд на производителя
Мать женщины, скончавшейся в США после употребления санитайзера, подала в суд на компанию-производителя дезинфицирующего средства с требованием выплаты... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T15:01
2021-02-08T15:01
2021-02-08T15:01
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Мать женщины, скончавшейся в США после употребления санитайзера, подала в суд на компанию-производителя дезинфицирующего средства с требованием выплаты компенсации, сообщает телеканал KSDK.Как сообщается, 32-летняя Кайла Стагнер скончалась 30 мая 2020 года в больнице, расположенной в пригороде Сент-Луиса, штат Миссури. Согласно иску, женщина, у которой были проблемы с алкоголем, выпила несколько миллилитров антисептика Blumen Advanced Instant Sanitizer. После вскрытия судмедэксперт установил, что она скончалась в результате острого отравления метанолом.Согласно документам, в составе антисептика был указан этанол. Вместо этого санитайзер содержал опасный для жизни метанол, информация о котором не была указана на упаковке.Семья Стагнер требует выплаты компенсации в размере 75 тысяч долларов.Ранее сообщалось, что Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) опубликовало список брендов антисептиков для рук, которые потенциально представляют угрозу жизни и здоровью из-за содержания там метилового спирта.
https://radiosputnik.ria.ru/20201005/koronavirus-1578300342.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201118/antiseptik-1585159758.html
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