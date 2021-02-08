https://ria.ru/20210208/priyuty-1596537045.html
В московских приютах утеплили вольеры для животных
В московских приютах утеплили вольеры для животных
Все вольеры в московских приютах для животных с приходом морозов утепляют сеном, кошки содержатся в домиках с инфракрасным обогревателем, кроме того, животных... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T16:12
2021-02-08T16:12
2021-02-08T18:22
хорошие новости
татьяна позднякова
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584994776_0:0:3375:1898_1920x0_80_0_0_1b1842cf0874486dfbb09d9fe79823a7.jpg
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Все вольеры в московских приютах для животных с приходом морозов утепляют сеном, кошки содержатся в домиках с инфракрасным обогревателем, кроме того, животных начинают кормить чаще, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы ГБУ "Доринвест" Юлия Макагонова.ГБУ "Доринвест" занимается отловом и дальнейшим содержанием безнадзорных животных, а также учетом и мониторингом городской фауны. Учредителем приюта "Доринвест" является Москва, функции и полномочия осуществляет департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы.По ее словам, в зимний период увеличивается рацион питания животных, замерзающую воду в мисках у собак регулярно меняют, и животные не испытывают дефицит влаги. Помимо этого, в морозные дни сокращается время прогулок.Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила РИА Новости, что на этой неделе в Москве ожидаются морозы до минус 27, сильные снегопады и ветер до 17 метров в секунду.
https://ria.ru/20210125/priyut-1594543368.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584994776_481:0:3212:2048_1920x0_80_0_0_5d55d0e0ce91fa9092796757fa01a834.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна позднякова, москва, общество
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Все вольеры в московских приютах для животных с приходом морозов утепляют сеном, кошки содержатся в домиках с инфракрасным обогревателем, кроме того, животных начинают кормить чаще, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы ГБУ "Доринвест" Юлия Макагонова.
ГБУ "Доринвест" занимается отловом и дальнейшим содержанием безнадзорных животных, а также учетом и мониторингом городской фауны. Учредителем приюта "Доринвест" является Москва, функции и полномочия осуществляет департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы.
"Во всех вольерах есть утепленные зимники. Кошки содержатся в специальных теплых домиках, где установлены инфракрасные обогреватели и температура воздуха не опускается ниже плюс 15 градусов. На весь зимний период закупается сено, которое кладется в зимники, в особо сильные морозы оно кладется в большем объеме", — сообщила Макагонова.
По ее словам, в зимний период увеличивается рацион питания животных, замерзающую воду в мисках у собак регулярно меняют, и животные не испытывают дефицит влаги. Помимо этого, в морозные дни сокращается время прогулок.
"Для собак с более короткой шерстью сильнее утепляют зимники. Старички живут в более теплых вольерах. Щенки живут в теплых помещениях", — отметила она.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова
сообщила РИА Новости, что на этой неделе в Москве
ожидаются морозы до минус 27, сильные снегопады и ветер до 17 метров в секунду.