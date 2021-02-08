https://ria.ru/20210208/priyuty-1596537045.html

В московских приютах утеплили вольеры для животных

В московских приютах утеплили вольеры для животных

Все вольеры в московских приютах для животных с приходом морозов утепляют сеном, кошки содержатся в домиках с инфракрасным обогревателем, кроме того, животных... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T16:12

2021-02-08T16:12

2021-02-08T18:22

хорошие новости

татьяна позднякова

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584994776_0:0:3375:1898_1920x0_80_0_0_1b1842cf0874486dfbb09d9fe79823a7.jpg

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Все вольеры в московских приютах для животных с приходом морозов утепляют сеном, кошки содержатся в домиках с инфракрасным обогревателем, кроме того, животных начинают кормить чаще, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы ГБУ "Доринвест" Юлия Макагонова.ГБУ "Доринвест" занимается отловом и дальнейшим содержанием безнадзорных животных, а также учетом и мониторингом городской фауны. Учредителем приюта "Доринвест" является Москва, функции и полномочия осуществляет департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы.По ее словам, в зимний период увеличивается рацион питания животных, замерзающую воду в мисках у собак регулярно меняют, и животные не испытывают дефицит влаги. Помимо этого, в морозные дни сокращается время прогулок.Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила РИА Новости, что на этой неделе в Москве ожидаются морозы до минус 27, сильные снегопады и ветер до 17 метров в секунду.

https://ria.ru/20210125/priyut-1594543368.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна позднякова, москва, общество