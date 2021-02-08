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В московских приютах утеплили вольеры для животных
В московских приютах утеплили вольеры для животных
Все вольеры в московских приютах для животных с приходом морозов утепляют сеном, кошки содержатся в домиках с инфракрасным обогревателем, кроме того, животных... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T16:12
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Все вольеры в московских приютах для животных с приходом морозов утепляют сеном, кошки содержатся в домиках с инфракрасным обогревателем, кроме того, животных начинают кормить чаще, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы ГБУ "Доринвест" Юлия Макагонова.ГБУ "Доринвест" занимается отловом и дальнейшим содержанием безнадзорных животных, а также учетом и мониторингом городской фауны. Учредителем приюта "Доринвест" является Москва, функции и полномочия осуществляет департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы.По ее словам, в зимний период увеличивается рацион питания животных, замерзающую воду в мисках у собак регулярно меняют, и животные не испытывают дефицит влаги. Помимо этого, в морозные дни сокращается время прогулок.Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила РИА Новости, что на этой неделе в Москве ожидаются морозы до минус 27, сильные снегопады и ветер до 17 метров в секунду.
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татьяна позднякова, москва, общество

В московских приютах утеплили вольеры для животных

16:12 08.02.2021 (обновлено: 18:22 08.02.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСобака в вольере приюта для бездомных животных
Собака в вольере приюта для бездомных животных - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Все вольеры в московских приютах для животных с приходом морозов утепляют сеном, кошки содержатся в домиках с инфракрасным обогревателем, кроме того, животных начинают кормить чаще, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы ГБУ "Доринвест" Юлия Макагонова.
ГБУ "Доринвест" занимается отловом и дальнейшим содержанием безнадзорных животных, а также учетом и мониторингом городской фауны. Учредителем приюта "Доринвест" является Москва, функции и полномочия осуществляет департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы.

"Во всех вольерах есть утепленные зимники. Кошки содержатся в специальных теплых домиках, где установлены инфракрасные обогреватели и температура воздуха не опускается ниже плюс 15 градусов. На весь зимний период закупается сено, которое кладется в зимники, в особо сильные морозы оно кладется в большем объеме", — сообщила Макагонова.

По ее словам, в зимний период увеличивается рацион питания животных, замерзающую воду в мисках у собак регулярно меняют, и животные не испытывают дефицит влаги. Помимо этого, в морозные дни сокращается время прогулок.
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"Для собак с более короткой шерстью сильнее утепляют зимники. Старички живут в более теплых вольерах. Щенки живут в теплых помещениях", — отметила она.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила РИА Новости, что на этой неделе в Москве ожидаются морозы до минус 27, сильные снегопады и ветер до 17 метров в секунду.
 
Хорошие новостиТатьяна ПоздняковаМоскваОбщество
 
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