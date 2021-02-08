https://ria.ru/20210208/pamyatnik-1596541349.html

Писатели и блогеры попросили вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку

Писатели и блогеры попросили вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку

Писатели, блогеры и журналисты, среди которых Захар Прилепин, Игорь Молотов, Александр Проханов, Дмитрий Пучков, Леся Рябцева и другие, подписали обращение о... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T16:29

2021-02-08T16:29

2021-02-08T17:29

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дмитрий пучков ("гоблин")

леся рябцева

феликс дзержинский

общество

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Писатели, блогеры и журналисты, среди которых Захар Прилепин, Игорь Молотов, Александр Проханов, Дмитрий Пучков, Леся Рябцева и другие, подписали обращение о возвращении памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь.Обращение с просьбой рассмотреть возможность возвращения памятника (есть в распоряжении РИА Новости) адресовано правительству и мэрии Москвы. Как сообщил агентству писатель Игорь Молотов, в течение недели оно будет полностью оформлено и направлено в официально установленном порядке.В нем отмечается, что с момента установки в 1958 году в центре архитектурного ансамбля Лубянки, работа монументалиста Евгения Вучетича и архитектора Григория Захарова "успела стать безусловной частью исторического и культурного ландшафта нашей столицы", а также "одной из своеобразных "визитных карточек" исторического центра Москвы", на месте которой, по мнению авторов обращения, "зияет сейчас совершенно неправильная и ничем не заполняемая пустота"."Как реальный исторический политический и государственный деятель Феликс Дзержинский до сих пор, по крайней мере, для части нашего общества, безусловно, продолжает оставаться, что называется, спорной фигурой. Но, так уж случилось, что памятник ему работы Вучетича и Захарова, как памятник трагической и великой эпохи революций и потрясений, абсолютно бесспорен", - считают авторы обращения.Они также полагают, что память о самом Феликсе Дзержинском как исторической личности "вполне жива до сих пор".Письмо подписали Захар Прилепин, Дмитрий Пучков, Александр Проханов, Дмитрий Лекух, Сергей Аксенов, Леся Рябцева, Екатерина Рейферт, Семен Пегов, Петр Лидов, Герман Садулаев, Алексей Гинтовт и другие."Я не успевал записывать желающих подписать это обращение, ко мне звонили большое количество писателей, блогеров и журналистов. <...> Беспрерывно идут заявки от топовых писателей и журналистов. Оказалось, это очень многим нужно", - отметил Молотов.

https://ria.ru/20201218/pamyatnik-1589837388.html

https://realty.ria.ru/20150624/405560681.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дмитрий пучков ("гоблин"), леся рябцева, феликс дзержинский, общество