Писатели и блогеры попросили вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку
16:29 08.02.2021 (обновлено: 17:29 08.02.2021)
© РИА Новости / В. Львов / Перейти в фотобанкПамятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому. Скульптор Е. В. Вучетич, архитектор Г. А. Захаров. 1958.
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Писатели, блогеры и журналисты, среди которых Захар Прилепин, Игорь Молотов, Александр Проханов, Дмитрий Пучков, Леся Рябцева и другие, подписали обращение о возвращении памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь.
Обращение с просьбой рассмотреть возможность возвращения памятника (есть в распоряжении РИА Новости) адресовано правительству и мэрии Москвы. Как сообщил агентству писатель Игорь Молотов, в течение недели оно будет полностью оформлено и направлено в официально установленном порядке.
"Когда мы говорим о необходимости возвращения памятника Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому на Лубянскую площадь Москвы, мы говорим даже не столько об историческом, сколько об историко-культурном значении этого монумента", - указано в обращении.
В нем отмечается, что с момента установки в 1958 году в центре архитектурного ансамбля Лубянки, работа монументалиста Евгения Вучетича и архитектора Григория Захарова "успела стать безусловной частью исторического и культурного ландшафта нашей столицы", а также "одной из своеобразных "визитных карточек" исторического центра Москвы", на месте которой, по мнению авторов обращения, "зияет сейчас совершенно неправильная и ничем не заполняемая пустота".
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"Как реальный исторический политический и государственный деятель Феликс Дзержинский до сих пор, по крайней мере, для части нашего общества, безусловно, продолжает оставаться, что называется, спорной фигурой. Но, так уж случилось, что памятник ему работы Вучетича и Захарова, как памятник трагической и великой эпохи революций и потрясений, абсолютно бесспорен", - считают авторы обращения.
Они также полагают, что память о самом Феликсе Дзержинском как исторической личности "вполне жива до сих пор".
"Возвращение памятника Феликсу Дзержинскому работы Вучетича на исторически обусловленное место его установки, на Лубянскую площадь, никоим образом не подменяет установленный на этой же площади Соловецкий камень, а, напротив, если хотите, дополняет его. Потому что это всего лишь разные грани истории нашей страны. Которую надо любить и принимать такою, какая она есть", - сказано в обращении.
Письмо подписали Захар Прилепин, Дмитрий Пучков, Александр Проханов, Дмитрий Лекух, Сергей Аксенов, Леся Рябцева, Екатерина Рейферт, Семен Пегов, Петр Лидов, Герман Садулаев, Алексей Гинтовт и другие.
24 июня 2015, 17:07Вечное возвращение: история приключений памятника Дзержинскому в МосквеДискуссии по поводу возможности возврата памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь разгорелись с новой силой. Комиссия Мосгордумы единогласно проголосовала против этой инициативы, несмотря, однако депутаты признали законным референдум о возвращении монумента на его прежнее место. Сайт "РИА Недвижимость" решил вспомнить историю этого памятника.
"Я не успевал записывать желающих подписать это обращение, ко мне звонили большое количество писателей, блогеров и журналистов. <...> Беспрерывно идут заявки от топовых писателей и журналистов. Оказалось, это очень многим нужно", - отметил Молотов.