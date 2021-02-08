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Россия заинтересована в возрождении отношений с Евросоюзом
Россия заинтересована в возрождении отношений с Евросоюзом
Москва была и остается заинтересована в возрождении отношений с Брюсселем, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T12:19
2021-02-08T12:30
жозеп боррель
евросоюз
россия
брюссель
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Москва была и остается заинтересована в возрождении отношений с Брюсселем, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Глава евродипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге по итогам визита в Москву 4-6 февраля констатировал, что Россия все больше отдаляется от Евросоюза. По мнению Борреля, именно Россия постепенно отходит от Европы, "воспринимая демократические ценности как экзистенциальную угрозу". Ранее в Москве Боррель говорил, что есть сферы, в которых РФ и ЕС могут и должны сотрудничать, поскольку в этом случае достигнут хороших результатов, а Брюссель, по его словам, выступает за диалог с Москвой, несмотря на сложности в отношениях. В МИД РФ позже отметили, что критические высказывания Борреля о России контрастируют с его выступлениями в Москве, возможно, по прилету в Брюссель ему "объяснили, как нужно было расставить акценты, но тогда это лишь подтверждает, как и кем на самом деле формируется политика ЕС".Вместе с тем он подчеркнул, что отношения между странами выстраиваются исходя из необходимости учета интересов друг друга."Считаем это абсолютной необходимостью для выстраивания отношений. Мы категорически против вмешательства в интересы друг друга... В этом плане мы будем действовать решительно и здесь ни у кого не должно быть никаких сомнений. Но это не значит, что мы каким-то образом хотели бы отдаляться или еще больше ухудшать и без того скудное отношение между Москвой и Брюсселем, наоборот, мы заинтересованы в развитии", - отметил он.
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жозеп боррель, евросоюз, россия, брюссель, дмитрий песков, в мире

Россия заинтересована в возрождении отношений с Евросоюзом

12:19 08.02.2021 (обновлено: 12:30 08.02.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время встречи президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. 9 марта 2017
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время встречи президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. 9 марта 2017 - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Москва была и остается заинтересована в возрождении отношений с Брюсселем, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Глава евродипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге по итогам визита в Москву 4-6 февраля констатировал, что Россия все больше отдаляется от Евросоюза. По мнению Борреля, именно Россия постепенно отходит от Европы, "воспринимая демократические ценности как экзистенциальную угрозу". Ранее в Москве Боррель говорил, что есть сферы, в которых РФ и ЕС могут и должны сотрудничать, поскольку в этом случае достигнут хороших результатов, а Брюссель, по его словам, выступает за диалог с Москвой, несмотря на сложности в отношениях. В МИД РФ позже отметили, что критические высказывания Борреля о России контрастируют с его выступлениями в Москве, возможно, по прилету в Брюссель ему "объяснили, как нужно было расставить акценты, но тогда это лишь подтверждает, как и кем на самом деле формируется политика ЕС".
"Я знаю, что насчет высказываний господина Борреля есть уже заявления в министерстве иностранных дел России, поэтому в этом плане я не буду повторяться. Россия были и остается заинтересованной в возрождении отношений между Москвой и Брюсселем. Мы действительно в этом заинтересованы и мы не были инициаторами сворачивания этих отношений", - заявил Песков.
Вместе с тем он подчеркнул, что отношения между странами выстраиваются исходя из необходимости учета интересов друг друга.
"Считаем это абсолютной необходимостью для выстраивания отношений. Мы категорически против вмешательства в интересы друг друга... В этом плане мы будем действовать решительно и здесь ни у кого не должно быть никаких сомнений. Но это не значит, что мы каким-то образом хотели бы отдаляться или еще больше ухудшать и без того скудное отношение между Москвой и Брюсселем, наоборот, мы заинтересованы в развитии", - отметил он.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
3 февраля, 20:16Сказано в эфире
"Пытаются разрядиться на России". Эксперт об угрозе новых санкций ЕС
 
Жозеп БоррельЕвросоюзРоссияБрюссельДмитрий ПесковВ мире
 
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