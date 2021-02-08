https://ria.ru/20210208/obrushenie-1596475946.html

В Барнауле обрушилась крыша пятиэтажного дома

В Барнауле обрушилась крыша пятиэтажного дома

Крыша пятиэтажного дома обрушилась в субботу в Барнауле и повредила систему отопления, площадь обрушения составила 144 квадратных метра, сообщили в понедельник... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T11:46

2021-02-08T11:46

2021-02-08T11:46

барнаул

происшествия

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БАРНАУЛ, 8 фев - РИА Новости. Крыша пятиэтажного дома обрушилась в субботу в Барнауле и повредила систему отопления, площадь обрушения составила 144 квадратных метра, сообщили в понедельник в мэрии.Сообщается, что 6 февраля в пятиэтажном трехподъездном доме по адресу Тимуровская, 19, где проживают более 200 человек, произошло частичное повреждение кровли над квартирами первого подъезда.На следующий день отопление удалось восстановить."Дополнительно управляющей организацией с целью безопасности жителей дома организованы работы по очистке крыши от снега и наледи, привлечена строительная организация для усиления деформированных элементов крыши", - добавили в мэрии.

https://ria.ru/20210208/massa-1596445951.html

барнаул

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

барнаул, происшествия