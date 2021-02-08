https://ria.ru/20210208/obrushenie-1596475946.html
В Барнауле обрушилась крыша пятиэтажного дома
В Барнауле обрушилась крыша пятиэтажного дома
Крыша пятиэтажного дома обрушилась в субботу в Барнауле и повредила систему отопления, площадь обрушения составила 144 квадратных метра, сообщили в понедельник... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T11:46
2021-02-08T11:46
2021-02-08T11:46
барнаул
происшествия
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БАРНАУЛ, 8 фев - РИА Новости. Крыша пятиэтажного дома обрушилась в субботу в Барнауле и повредила систему отопления, площадь обрушения составила 144 квадратных метра, сообщили в понедельник в мэрии.Сообщается, что 6 февраля в пятиэтажном трехподъездном доме по адресу Тимуровская, 19, где проживают более 200 человек, произошло частичное повреждение кровли над квартирами первого подъезда.На следующий день отопление удалось восстановить."Дополнительно управляющей организацией с целью безопасности жителей дома организованы работы по очистке крыши от снега и наледи, привлечена строительная организация для усиления деформированных элементов крыши", - добавили в мэрии.
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барнаул, происшествия
БАРНАУЛ, 8 фев - РИА Новости.
Крыша пятиэтажного дома обрушилась в субботу в Барнауле
и повредила систему отопления, площадь обрушения составила 144 квадратных метра, сообщили в понедельник в мэрии.
Сообщается, что 6 февраля в пятиэтажном трехподъездном доме по адресу Тимуровская, 19, где проживают более 200 человек, произошло частичное повреждение кровли над квартирами первого подъезда.
"Площадь повреждения составила порядка 144 квадратных метров... В результате происшествия была повреждена система отопления (верхняя разводка)", - говорится в сообщении.
На следующий день отопление удалось восстановить.
"Дополнительно управляющей организацией с целью безопасности жителей дома организованы работы по очистке крыши от снега и наледи, привлечена строительная организация для усиления деформированных элементов крыши", - добавили в мэрии.